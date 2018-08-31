Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво

Роскачество предложило правительству пересмотреть ГОСТ на пиво. Специалисты ведомства отмечают, что за основу будет взята методика, позволяющая отличать пиво от пивного напитка. С помощью данной технологии можно будет увидеть нарушение пропорций сырья в пиве.

В качестве метода специалисты используют оценку концентрации общего азота. При отхождении от норм эксперты приходят к выводу, что производитель сэкономил на ферментированном солоде. И такое пиво можно назвать пивным напитком. Специалисты уверенны, что таким образом можно будет избавить российский рынок от легального фальсификата, а также предоставить покупателям возможность употреблять качественный продукт.

Данное предложение изложено в письме и направлено первому вице-премьеру Антону Силуанову еще в середине августа. Отмечается, что данный вопрос будет обсудаться на встрече Минпромторга с представителями пивных компаний.

В Роскачестве уже заявили, что не все корпорции поддержат уссиление контроля, пишет РБК.