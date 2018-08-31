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Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво
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Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскачество предложило правительству пересмотреть ГОСТ на пиво. Специалисты ведомства отмечают, что за основу будет взята методика, позволяющая отличать пиво от пивного напитка. С помощью данной технологии можно будет увидеть нарушение пропорций сырья в пиве.
В качестве метода специалисты используют оценку концентрации общего азота. При отхождении от норм эксперты приходят к выводу, что производитель сэкономил на ферментированном солоде. И такое пиво можно назвать пивным напитком. Специалисты уверенны, что таким образом можно будет избавить российский рынок от легального фальсификата, а также предоставить покупателям возможность употреблять качественный продукт.
Данное предложение изложено в письме и направлено первому вице-премьеру Антону Силуанову еще в середине августа. Отмечается, что данный вопрос будет обсудаться на встрече Минпромторга с представителями пивных компаний.
В Роскачестве уже заявили, что не все корпорции поддержат уссиление контроля, пишет РБК.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, чтос января по июль российские магазины подняли цены на водку, джин, абсент, ром и коньяк. При этом акцизы на спиртные напитки остались на прежнем уровне: они заморожены до 2020 года и составляют 523 рубля за один литр безводного спирта.
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