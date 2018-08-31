Вопрос о росте тарифов ЖКХ завис в правительстве

Российские органы власти пока не сформировали единую позицию по повышению тарифов ЖКХ в 2019 году, связанному с ростом НДС. Об этом пишет «Коммерсант».

Ведомства должны были согласовать размер двухэтапной индексации тарифов к 23 августа. По данным издания, сейчас обсуждаются два возможных варианта повышения тарифов: рост на 2,4 процента летом 2019 года или повышение на четыре процента. За первый вариант выступает Минэкономразвития , а второй поддерживают коммунальщики.

При этом и те, и другие согласны в том, что с января поднять тарифы ЖКХ нужно как минимум на 1,7 процента.

Средний коммунальный платеж россиян к концу первого полугодия 2018-го составил 2679 рублей. В Минстрое сообщали, что услуги ЖКХ подорожали с 1 июля 2018 года в среднем на четыре процента. Позже власти предложили проиндексировать тарифы ЖКХ с января 2019-го на 1,7 процента из-за повышения ставки НДС, а с июля — на четыре процента по инфляции. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что выступают против двухступенчатого подъема тарифов.

Глава ФАС Игорь Артемьев согласился только с индексацией на 1,7 процента и только в регионах, где тарифы ниже «эталона». По его словам, в большинстве регионов тарифы выше экономически обоснованного уровня. Он считает, что их нужно либо снизить, либо тратить деньги на ремонт и модернизацию.

Ведомства должны проработать предложения ФАС к 14 сентября.