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Российский банк стал жертвой атаки хакеров
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Российский банк стал жертвой атаки хакеров 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исследователи информационной безопасности компании NETSCOUT выявили новые атаки хакеров из группировки Cobalt. Очередными целями киберпреступников стали румынский банк Comerciala Carpatica (относится к Patria Bank) и российский «Национальный стандарт». Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте организации.
Атакующие рассылают сотрудникам банков электронные письма с фишинговыми ссылками. Представляясь серьезными организациями, мошенники прилагают к «официальному письму» два адреса страниц, переходя по которым жертвы закачивают на свой компьютер вредные файлы.
Сообщается, что по ссылкам юзеры получаютс либо файл с бэкдором CobInt, либо документ Word, который запускает вирусную программу.
Такие атаки типичны для хакерской группировки Cobalt, избравшей своей основной целью финансовые организации. В конце мая 2018 года злоумышленники совершили нападение на российские банки, разослав их сотрудникам фишинговые письма. Вредная программа под названием Coblnt известна специалистам в области кибербезопасности с 2017 года.
В марте 2018-го лидера группировки Европолу удалось арестовать. Однако, несмотря на это, банда хакеров Cobalt, также известная как Carbanak, продолжает свою деятельность.
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