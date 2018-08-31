Ещё
Нацпроект за полтора триллиона подорожал вчетверо
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.96
$
68.24
79.46
79.69
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.36
–0.12 Золото
1205.00
–0.01 РТС
1073.59
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1670
+0.0232
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Нацпроект за полтора триллиона подорожал в четыре раза 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоимость национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина, выросла с 1,2 триллиона в четыре раза — до 6,4 триллиона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на последнюю редакцию проекта.
Отмечается, что цена значительно увеличилась после включения в проект пункта под названием «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ). Новое направление предполагает обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности.
Так, внедрение НДТ оценивается в 4,827 триллиона рублей, причем финансироваться оно будет в основном из внебюджетных источников, на долю федерального бюджета придется лишь 27,4 миллиарда рублей.
Ранее компании, у которых помощник президента Андрей Белоусов предлагал изымать сверхдоходы на исполнение майского указа главы государства, согласились добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах.
Среди приоритетных инвестнаправлений Белоусов назвал инфраструктуру, экологию, цифровизацию, создание, внедрение и распространение «критических технологий, которые находятся на переднем рубеже мирового развития».
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты40
Греф рассказал об ощущениях от санкций45
Обманчивое затишье: что ждет рубль270
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение