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США вряд ли выйдут из ВТО в ближайшее время, считает эксперт
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США вряд ли выйдут из ВТО в ближайшее время, считает эксперт 

РИА Новости 27 минут назад
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США вряд ли выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшем будущем, американский бизнес не поддержит такую инициативу, считает профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, доктор экономических наук Наталья Карпова.
Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг не исключил, что страна может выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в ВТО с США «очень плохо» обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо «измениться».
"На мой взгляд, в ближайшем будущем из никакого ВТО они не выйдут. В лучшем случае, может быть, через год-через два… Для американского бизнеса это очень плохо. Думаю, что бизнесмены объяснят конгрессменам, что нельзя поступать только в интересах политических амбиций", — сказала Карпова РИА Новости.
"Не может крупная страна мира стоять на обочине в то время, как остальные страны решают общемировые вопросы, а вы не можете на них повлиять. Это система рычагов влияния на страны, поэтому просто так можно, конечно, заявлять все что угодно, но лишаться рычага влияния вряд ли", — отметила она, добавив, что в этом году выйти из организации не удастся, так как США, будучи одним из самых крупных «вкладчиков» ВТО, уже сделали большой взнос, а по уставу организации возможности его возврата нет.
Эксперт также отметила, что внутри ВТО к США сейчас предъявлено большое количество исков, поэтому все равно американская сторона будет находиться в рамках этих судебных разбирательств. «Это, кстати, один из инструментов, ради которого Россия в том числе вступила в организацию — право оспаривать действия других стран», — напомнила Карпова.
Она добавила, что при этом в последнее время сама система ВТО оказалась неэффективной. «У стран есть разное понимание торговых отношений и военно-политических отношений. И, к сожалению, военно-политические превалируют. Но вместе с тем, какой-никакой, но инструмент. Не думаю, что они сейчас могут выйти из ВТО, а дальше посмотрим», — заключила эксперт.
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