Ещё
Турция повысила налог на счета в иностранной валюте
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.20
79.37
79.58
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.19
+0.00 Золото
1206.84
+0.04 РТС
1078.80
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1666
+0.0228
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Турция повысила налог на депозиты в иностранной валюте 

Прайм 58 минут назад
Фото: Reuters
Турция подняла налог на счета в иностранной валюте, снизив ставку налога на депозиты в лирах, чтобы оказать поддержку национальной валюте и симулировать сбережения на фоне растущих опасений относительно состояния экономики страны, сообщает Dow Jones.
Согласно решению властей Турции, опубликованном в Official Gazette, в пятницу был повышен налог на депозиты в иностранной валюте сроком до одного года с 15% до 16%. Налог на депозиты в лирах сроком до шести месяцев снижен с 15% до 5%. Налог на депозиты в лирах сроком более чем на год был снижен с 10% до 0%. Данные поправки будут действительны в течение трех месяцев.
Предпринятые властями шаги должны поддержать лиру, потерявшую около 40% против доллара США в этом году, но аналитики считают, что подобные меры будут эффективными лишь в краткосрочной перспективе.
"Подобные микромеры указывают на стремление избежать значительного повышения процентных ставок в обозримом будущем", — говорят в Commerzbank.
Снижение лиры резко ускорилось после того, как США ввели санкции против Турции из-за удержания на территории страны гражданина США Эндрю Брансона. Напряженность между двумя странами возросла, когда Вашингтон и Анкара ввели новые пошлины на импорт товаров.
Понижательное давление на турецкую валюту усилилось на этой неделе из-за масштабного падения на рынках развивающихся экономик и на фоне сообщений о том, что заместитель главы центрального банка Турции намерен подать в отставку.
Инвесторов также беспокоит инфляция, достигшая в июне 14-летнего максимума. Они ожидают, что центральный банк страны осуществит ужесточение денежно-кредитной политики посредством повышения ставок. Данная мера считается универсальным способом сдерживания инфляции. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что повышение ставок негативно отразится на капиталовложениях и повредит экономике страны.
Очередное заседание центрального банка Турции состоится 13 сентября.
Прайм: последние новости
ЦБ РФ с 31 августа отозвал лицензию у "К2 банка" Турция повысила налог на депозиты в иностранной валюте Трамп заявил, что предложение ЕС по отказу от пошлин на автомобили "недостаточно хорошее"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия побьет очередной экономический рекорд204
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию340
Обманчивое затишье: что ждет рубль
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение