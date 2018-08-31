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Володин анонсировал внесение поправок в проект о пенсиях
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Володин анонсировал скорое внесение поправок по пенсионным изменениям 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства, заявил, что основные поправки по изменению пенсионной системы будут внесены президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.
«Мы проводим заседание рабочей группы, учитывая, что у нас поправки поступают. Вы знаете, что самые главные поправки в ближайшее время поступят от президента страны, и в этой связи нам предстоит насыщенная работа», — сказал Володин.
Он назвал важным, чтобы «эти законы были, действительно, подготовлены на качественно высоком уровне, и что самое главное, чтобы они позволили решить те проблемы, которые стоят перед нашей страной, гражданами, перед пенсионной системой».
Володин назвал целью властей «сделать пенсионную систему эффективной, чтобы она была сама по себе устойчивой и работала на повышение благосостояния наших пенсионеров», передает ТАСС.
Напомним, 29 августа Путин предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений: в частности, установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. Путин также предложил предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста.
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