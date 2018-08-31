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Названы сроки поступления поправок в проект о пенсиях
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Володин рассказал о сроках поступления поправок Путина в проект о пенсиях 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президентские поправки в законопроект по изменению пенсионной системы могут поступить до 12 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы договорились собраться 12 сентября для того, чтобы изучить, — возможно, к этому времени поступят предложения от президента уже как законодательная инициатива, — эти поправки, а также поправки, которые продолжают поступать в Государственную Думу", — сказал Володин.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на реализацию предложений президента России Владимира Путина по пенсионным изменениям потребуется около 500 млрд руб. за шесть лет.
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