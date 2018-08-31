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ЦБ: санкции США несут риск для криптографических модулей российских платежных систем
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ЦБ: санкции США несут риск для криптографических модулей российских платежных систем 

Вести Экономика + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Санкции США в отношении поставок в Россию продукции двойного назначения могут затронуть криптографические модули российских платежных систем, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
"Тот риск, который нам был и так понятен, — это с оборудованием, которое в себя включает системы шифрования, в частности, HSM (Host security module — ред.) для платежных систем. Мы этот риск видели заранее. Мы его предусмотрели", — отметил Сычев, сообщает "Интерфакс".
Платежные системы в России обязаны к 2024 г. перейти на криптографические модули российского производства. «Если по итогам анализа мы поймем, что это критичная задача, то, соответственно, будем вместе с другими государственными организациями решать вопрос по ускорению этой задачи», — пояснил Сычев.
По его словам, есть несколько вариантов риска из-за санкций. В частности, производители могут прекратить поставки модулей HSM или их сопровождение.
Однако влияние новых санкций на этом не заканчивается, ЦБ изучает возможные последствия. «Мы очень явно видим, что список, который сформировали американские коллеги, очень большой и расплывчатый. Насколько это сильно может отразиться на финансовом секторе? Эту работу мы сейчас проводим, будем проводить совместно с банками», — заключил Сычев.
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