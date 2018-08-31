Союз вкладчиков оценил потери бизнеса от «расчистки» банковского сектора в 1% ВВП

«Господин Титов указывает на катастрофические последствия для бизнеса и людей сохранения такого положения вещей. Председатель ЦБ, госпожа Набиуллина говорит о 2,6 трлн рублей, потраченных на расчистку финансовой системы России. По нашим подсчетам, это, около 3% от ВВП. Но при этом эти траты приводят к убыткам бизнеса, которые исчисляются еще 854 млрд рублей, или почти 1% от ВВП. Итого получается 4% от ВВП, что сопоставимо с государственными расходами на медицину в 2017 году или бюджетными тратами на образование», — скахал Николаев.

Он отметил, что «на сегодняшний день деятельность ЦБ фактически не контролируется ни одним институтом надзора», а «расчистка» банковского сектора показала, что «ни один из механизмов оздоровления, применяемых ЦБ, не работает». «Многие вкладчики, пострадавшие от действий ЦБ, обращаются к властям страны и кандидатам на государственные посты с просьбой поднять вопрос о подчинении ЦБ правительству РФ », — сказал глава Союза вкладчиков.

Ранее Титов в своей колонке написал, что в результате «расчистки» банковского сектора обанкротились тысячи компаний.

«Кто уничтожал более мелкие банки, а вместе с ними сотни тысяч счетов, живых денег малых, средних, крупных производственных предприятий? В результате тысячи компаний вынуждены были обанкротиться, сотни тысяч людей потеряли свои рабочие места и зарплаты. Как тут расти спросу в экономике? Кто при этом категорически отклонил наши предложения застраховать вклады этих компаний?», — написал Титов в блоге на сайте «Эха Москвы».