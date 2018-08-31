«Нафтогаз» создаст компанию для поставок газа населению

«Нафтогаз» анонсировал создание компании для поставок газа населению

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания создаст отдельные структуры для поставок газа населению и оптовой торговли газом. Об этом сообщает RNS.

"В группе "Нафтогаз" создаются компании, которые будут специализироваться соответственно на поставках газа населению, поставках газа тепловикам и торговле газом на оптовом рынке. Это стандартная практика в мире", — сказал Витренко.

Он подчеркнул, что данные мероприятия не связаны с созданием независимого оператора газотранспортной системы Украины.