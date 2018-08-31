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«Нафтогаз» создаст компанию для поставок газа населению
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«Нафтогаз» анонсировал создание компании для поставок газа населению 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания создаст отдельные структуры для поставок газа населению и оптовой торговли газом. Об этом сообщает RNS.
"В группе "Нафтогаз" создаются компании, которые будут специализироваться соответственно на поставках газа населению, поставках газа тепловикам и торговле газом на оптовом рынке. Это стандартная практика в мире", — сказал Витренко.
Он подчеркнул, что данные мероприятия не связаны с созданием независимого оператора газотранспортной системы Украины.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина должна стать энергонезависимой страной.
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