Ещё
В МЭР оценили последствия выхода США из ВТО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.86
$
68.14
79.10
79.43
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
77.44
–0.21 Золото
1204.30
+0.04 РТС
1083.00
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1652
+0.0213
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

В МЭР оценили последствия возможного выхода США из ВТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Возможный выход США из Всемирной торговой организации в первую очередь негативно отразится на американской экономике, заявило Минэкономразвития России.
«От игры без правил пострадает, в том числе, и американская экономика. США — второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки», — заявили в российском ведомстве, передает РИА «Новости».
В Минэкономразвития также предположили, что американский бизнес вряд ли даст президенту США Дональду Трампу реализовать угрозу выхода страны из ВТО.
«Чтобы обеспечить себе такие условия после выхода из ВТО, американцам придется заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнерами, включая ЕС, Китай и другие страны», — отметили в МЭР.
Там добавили, что условия таких соглашений вряд ли будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации (ВТО), если «она не изменится».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР В России готовятся изменить дизайн банкнот Украина запретила ввоз из России еще одного строительного товара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсии повысят с 1 января71
Россия побьет очередной экономический рекорд363
Строительство жилья в России поручили бомжам40
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
07:19
Строительство жилья в России поручили бомжам
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение