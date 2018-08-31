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РФ сохранила мировое лидерство по добыче нефти
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РФ в июне сохранила мировое лидерство по добыче нефти 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Фото: Прайм
Россия в июне сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 11,066 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю США и Саудовскую Аравию, которые заняли второе и третье места соответственно, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и августовского доклада ОПЕК.
Согласно данным сайта Минэнерго РФ, Россия в июне добыла 45,292 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 11,066 миллиона баррелей в сутки. В месячном выражении среднесуточная добыча выросла на 0,85%.
При этом по данным EIA, опубликованным в пятницу, США в июне добывали 10,674 миллиона баррелей в сутки, увеличив данный показатель на 2,2% по сравнению с маем. В то же время по информации августовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в июне выросла на 4,2%, составив 10,44 миллиона баррелей в сутки.
США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,101 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года.
После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,971 миллиона баррелей в сутки. Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась, что произошло за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет. Текущему росту добычи способствует также восстановление рынка нефти после спада в 2014–2015 годах.
При этом оздоровлению рынка нефти во многом способствовали усилия стран соглашения о сокращении добычи нефти, в том числе, России и Саудовской Аравии. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки, увеличив добычу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.
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