Власти Волгограда собрали с предпринимателей рекордную сумму в бюджет

Председатель областного комитета экономической политики Галина Быкадорова рассказала о том, что рост доходной части консолидированного бюджета с начала 2018 года составил 30% — 54,6 млрд рублей. Такой показатель является рекордным, а власти связывают его с прошедшим в регионе мундиалем. К примеру, обычно показатель роста составляет 3 — 5%.

Комментарий: с предпринимателей забирают последние средства

Предприниматели жалуются на повышенную нагрузку со стороны администрации. Так, возбуждаются и административные дела, цель которых получить штрафы в бюджет.

«Используется схема штрафов и взысканий средств из-за контрагентов, которых считают недобросовестными. В той же самой Астрахани и Калмыкии признаки недобросовестности соответствуют решению Верховного суда, в Волгограде нет», — отмечает директор одного из предприятий, заплативший 2,5 млн рублей в бюджет после налоговой проверки.

Также, обсуждая показатели бюджета, эксперты отмечают, что такой рост не может быть обусловлен проведением мундиаля, так как поступления идут по определенным направлениям.

«Частные налоговые поступления, налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, налог на имущество, налог по упрощенной системе и федеральные субсидии, которые составили 12 млрд руб», — отмечают эксперты.

Стоит отметить, что в Волгограде многие отмечают факт уменьшения представителей малого бизнеса, а также повышенные к нему финансовые требования со стороны администрации и профильных ведомств.