Уровень бедности снизят в два раза

Правительство прорабатывает меры по снижению уровня бедности в два раза

Правительство России в рамках прогноза социально-экономического развития и бюджета страны дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят достичь снижения бедности в два раза, как это было заявлено в майском указе президента РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" "В майском указе президента 204 поставлена достаточно амбициозная задача по снижению бедности в два раза. Безусловно, правительство и в рамках прогноза социально-экономического развития, который сейчас готовится, в рамках бюджета дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят этого показателя достичь", — сказала Голикова. Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский указ", определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для реализации указа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.