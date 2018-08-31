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Уровень бедности снизят в два раза
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Правительство прорабатывает меры по снижению уровня бедности в два раза 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство России в рамках прогноза социально-экономического развития и бюджета страны дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят достичь снижения бедности в два раза, как это было заявлено в майском указе президента РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"В майском указе президента 204 поставлена достаточно амбициозная задача по снижению бедности в два раза. Безусловно, правительство и в рамках прогноза социально-экономического развития, который сейчас готовится, в рамках бюджета дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят этого показателя достичь", — сказала Голикова.
Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский указ", определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для реализации указа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.
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