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Голикова рассказала об ожидаемом эффекте от пенсионных изменений
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Голикова рассказала об ожидаемом эффекте от пенсионных изменений 

РИА Новости + ещё 15 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эффект от изменений пенсионного законодательства с 2019 года в ближайшие шесть лет составит 2,9 триллиона рублей, а на выплату пенсий пойдет 3,3 триллиона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
"В шестилетнем периоде тот ресурс, который получает пенсионный фонд от увеличения пенсионного возраста, составляет 2,9 триллиона рублей, а объем ресурсов, который в этот период будет направлен на пенсии, составляет 3,3 (триллиона рублей). Это пока даже цифры я вам привожу без учета тех инициатив, которые были предложены президентом", — заявила Голикова.
"Инициативы, озвученные президентом, тоже стоят соответствующих ресурсов, и они будут учтены в бюджете", — отметила Голикова.
В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
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