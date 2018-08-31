Правительство прорабатывает меры по снижению уровня бедности в два раза

Правительство России дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят в два раза снизить уровень бедности в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Вице-премьер напомнила, что в майском указе президента №204 «поставлена достаточно амбициозная задача» по снижению уровня бедности в два раза, передаёт РИА «Новости»

«Безусловно, Правительство и в рамках прогноза социально-экономического развития, который сейчас готовится, в рамках бюджета дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят этого показателя достичь», — сказала Голикова.

Президент России Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, в котором определены основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Одна из целей, которые предполагается достичь в этот срок, — снижение в два раза уровня бедности в стране.

Для реализации документа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов в рамках прогноза социально-экономического развития и бюджета страны.

Голикова 31 мая заявила, что задача о снижении уровня бедности в стране — самая сложная из заявленных в майском указе президента.