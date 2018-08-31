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Правительство прорабатывает меры по снижению уровня бедности в два раза
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Правительство прорабатывает меры по снижению уровня бедности в два раза 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят в два раза снизить уровень бедности в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер напомнила, что в майском указе президента №204 «поставлена достаточно амбициозная задача» по снижению уровня бедности в два раза, передаёт РИА «Новости».
«Безусловно, Правительство и в рамках прогноза социально-экономического развития, который сейчас готовится, в рамках бюджета дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят этого показателя достичь», — сказала Голикова.
Президент России Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, в котором определены основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Одна из целей, которые предполагается достичь в этот срок, — снижение в два раза уровня бедности в стране.
Для реализации документа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов в рамках прогноза социально-экономического развития и бюджета страны.
Голикова 31 мая заявила, что задача о снижении уровня бедности в стране — самая сложная из заявленных в майском указе президента.
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