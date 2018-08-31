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«Газпром» признал риски из-за «Нафтогаза»
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«Газпром» признал риски из-за «Нафтогаза» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
«Газпром» опасается проблем при привлечении заемных средств из-за спора с «Нафтогазом», но продолжит занимать деньги на рынке, рассказал начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников, которого цитирует ТАСС.
«Безусловно, мы не приостановили программу. Мы видим некоторое увеличение рисков, связанных с трансфертом денежных средств через территорию Великобритании. Мы взяли паузу, чтобы снять даже гипотетические риски», — сказал Иванников.
Риски связаны с судебным спором «Газпрома» с «Нафтогазом» по поводу поставок и транзита российского газа, начавшемся в 2014 году. В феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» 4,7 миллиарда долларов и с «Нафтогаза» 2,2 миллиарда. После сложения требований «Газпром» оказался должен 2,5 миллиарда долларов.
Российский концерн оспорил судебное решение, но «Нафтогаз» попытался исполнить его в принудительном порядке. В июне суд Лондона разрешил арест активов «Газпрома» в Великобритании дороже 50 тысяч долларов. 4-5 сентября в Английском суде состоятся слушания по поводу отмены ареста.
В августа 2017 года, еще до решения Стокгольмского арбитража ареста активов, «Газпром» организовал проектное финансирование газопровода «Северный поток-2». Агентом для привлечения кредитов на 89,7 миллиарда рублей выступила британская компания Glas Trust. В залог ей были переданы акции «Газпрома» в компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода.
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