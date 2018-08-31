Трамп отклонил предложение ЕС отказаться от тарифов на взаимный импорт транспортных средств

31 августа. PROCOMP.INFO — Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Европейского Союза отказаться от тарифов на взаимный импорт транспортных средств, заявив, что предложение является односторонней сделкой в пользу Европы.

Ответ пришел через несколько часов после того, как еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем объявила, что блок «хочет снизить даже наши тарифы на автомобили до нуля, все тарифы равны нулю, если США сделают то же самое».

«Это недостаточно хорошо. Их потребительские привычки — покупать свои автомобили, а не покупать наши автомобили», — сказал Трамп в интервью Bloomberg News

В соответствии с действующим торговым соглашением Вашингтон взимает 25-процентный тариф на легкие грузовики и пикапы и 2,5 процента на автомобили меньшего размера из Европы, в то время как Брюссель накладывает 10-процентный тариф на все легковые автомобили, импортируемые из США.

До сих пор автомобили были исключены из торговых переговоров между партнерами, которые сосредоточились главным образом на неавтомобильных промышленных товарах, покупаемых и продаваемых между двумя рынками. В прошлом месяце ЕС согласился покупать больше американской продукции, в том числе больше сои и сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать крупномасштабной торговой войны. Тогда стороны договорились не вводить новые тарифы на экспорт друг друга, добившись нулевых тарифов, нулевых субсидий и нулевых нетарифных барьеров на производимую продукцию.

В ответ на отказ Трампа от отмены автомобильных тарифов президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель ответит тем же, если США предпочтут увеличить текущие тарифы на автомобили. В пятницу Юнкер сказал немецкой телекомпании ZDF, что ЕС не позволит никому определять свою торговую политику. Он сказал, что если Вашингтон нарушит достигнутое в июле соглашение и введет автотарифы, то «мы тоже это сделаем».

Для решения проблемы администрация Трампа ввела тарифы на товары, импортируемые из ЕС и Китая. Торговые партнеры США ответили ответными налогами на американские товары, подняв угрозу торговой войны. Президент Трамп заявил, что поддерживает дополнительные тарифы на $200 млрд китайского экспорта уже на следующей неделе.