Обидели «маленького». США грозятся выйти из ВТО

США в последнее время очень напоминают малыша в песочнице — построю куличик, разломаю куличик. Ребенку это простительно — у него идет постоянный процесс познания. Но взрослому «дяде Сэму» это как-то не с руки. Строил, строил дом под названием " ВТО ", а теперь решил разломать. Президент США Дональд Трамп заявил без обиняков, что если организация не изменит свою работу, то страна выйдет из ее состава. Больше всего умилила его фраза о том, что в ВТО с Соединенными Штатами на протяжении многих лет «очень плохо» обращаются.

Позиция странная, но, в принципе, объяснимая. С одной стороны, именно США приложили много усилий для создания ВТО, выстраивания в ней правил и отношений между странами. И эта площадка, пусть и не самая совершенная, на которой можно разрешать торговые споры и конфликты с партнерами, реально заработала.

Но с другой стороны, Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании не скрывал, что он намерен реализовать лозунг «Сделаем Америку снова великой». И важная его составляющая — протекционизм в торговле, продвижение собственных компаний и предприятий, увеличение производства внутри страны. А этому напрямую стали мешать прежние договоренности, прежде всего, в рамках ВТО. Потому «любимую игрушку» можно без сожаления сломать — надоела.

Но и бурная реакция торговых партнеров США понятна — жили не тужили, и вдруг все правила летят в «помойку». А новые будет теперь устанавливать «главный партнер». Только проблема в том, что в глобальной торговой «песочнице» Соединенные Штаты не играют в одиночку, здесь очень много участников и интересов. Однозначно возникнут защитные механизмы в ответ на резкие действия Вашингтона. Китай ни раз уже заявлял, что не даст себя в обиду в сфере торговли. ЕС показывает, что готов начать менять курс своего корабля.

При этом США почему-то очень удивляются, что страны защищаются, вводя контрсанкции, повышенные пошлины и т.д. Но самое удивительное в том, что Вашингтон, пытаясь урезонить защищающихся, использует все ту же старую площадку ВТО. Вот и претензии к России из-за повышения импортных пошли на ряд американских товаров США предъявляют в рамках Всемирной торговой организации.

Нашей стране это даже выгодно — мы во многом стремились в ВТО, чтобы можно было разрешать торговые споры. К тому же, как указывают эксперты, у США в рамках ВТО очень много разбирательств с другими партнерами. И страна просто так не сможет уйти из организации — бизнес не позволит это сделать.

Но даже если Трамп решит резко порвать с «прошлым», для России это не представляет большой угрозы, уверяют эксперты. Торговый оборот между странами не столь велик, чтобы американские «новации» привели к серьезным потрясениям. Да, у ряда российских компаний могут возникнуть проблемы, но торговая сфера динамична — со временем появятся новые партнеры и рыночные ниши.