Ещё
Обидели «маленького». США грозятся выйти из ВТО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.89
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
77.49
+0.01 Золото
1199.90
–0.17 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1595
+0.0156
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Обидели «маленького». США грозятся выйти из ВТО 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
США в последнее время очень напоминают малыша в песочнице — построю куличик, разломаю куличик. Ребенку это простительно — у него идет постоянный процесс познания. Но взрослому «дяде Сэму» это как-то не с руки. Строил, строил дом под названием "ВТО", а теперь решил разломать. Президент США Дональд Трамп заявил без обиняков, что если организация не изменит свою работу, то страна выйдет из ее состава. Больше всего умилила его фраза о том, что в ВТО с Соединенными Штатами на протяжении многих лет «очень плохо» обращаются.
Позиция странная, но, в принципе, объяснимая. С одной стороны, именно США приложили много усилий для создания ВТО, выстраивания в ней правил и отношений между странами. И эта площадка, пусть и не самая совершенная, на которой можно разрешать торговые споры и конфликты с партнерами, реально заработала.
Но с другой стороны, Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании не скрывал, что он намерен реализовать лозунг «Сделаем Америку снова великой». И важная его составляющая — протекционизм в торговле, продвижение собственных компаний и предприятий, увеличение производства внутри страны. А этому напрямую стали мешать прежние договоренности, прежде всего, в рамках ВТО. Потому «любимую игрушку» можно без сожаления сломать — надоела.
Но и бурная реакция торговых партнеров США понятна — жили не тужили, и вдруг все правила летят в «помойку». А новые будет теперь устанавливать «главный партнер». Только проблема в том, что в глобальной торговой «песочнице» Соединенные Штаты не играют в одиночку, здесь очень много участников и интересов. Однозначно возникнут защитные механизмы в ответ на резкие действия Вашингтона. Китай ни раз уже заявлял, что не даст себя в обиду в сфере торговли. ЕС показывает, что готов начать менять курс своего корабля.
При этом США почему-то очень удивляются, что страны защищаются, вводя контрсанкции, повышенные пошлины и т.д. Но самое удивительное в том, что Вашингтон, пытаясь урезонить защищающихся, использует все ту же старую площадку ВТО. Вот и претензии к России из-за повышения импортных пошли на ряд американских товаров США предъявляют в рамках Всемирной торговой организации.
Нашей стране это даже выгодно — мы во многом стремились в ВТО, чтобы можно было разрешать торговые споры. К тому же, как указывают эксперты, у США в рамках ВТО очень много разбирательств с другими партнерами. И страна просто так не сможет уйти из организации — бизнес не позволит это сделать.
Но даже если Трамп решит резко порвать с «прошлым», для России это не представляет большой угрозы, уверяют эксперты. Торговый оборот между странами не столь велик, чтобы американские «новации» привели к серьезным потрясениям. Да, у ряда российских компаний могут возникнуть проблемы, но торговая сфера динамична — со временем появятся новые партнеры и рыночные ниши.
Автор Сергей Осипов, радио Sputnik
Последние новости
Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне скупают электронику54
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»97
Деньги утекают из России207
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение