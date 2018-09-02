Россия увеличила экспорт газа в Азию

Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанский регион. В январе-августе объем поставок вырос на до 15 млрд кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт вырос на 48,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

Отмечается, что по сравнению с прошлогодним августом экспорт СПГ сократился на 22% — до 0,9 млрд кубометров.

Ранее News.ru писал, что компания «Ямал СПГ» поставила первую партию газа в Испанию. В дальнейшем ежегодный объём продаж составит 3 млрд кубометров.