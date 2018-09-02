Стало известно о планах Катара вложить «миллиарды» в экономику Германии

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, катарские власти намерены вложить «миллиарды долларов» в проекты в Германии. Об этом изданию стало известно со слов источников в дипломатических и деловых кругах. В конце новой рабочей недели в ходе немецко-катарской экономической конференции в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани объявит официально о данном решении, утверждает издание.

По словам главы катарского Минфина Али Шерифа аль-Эмади, власти сейчас рассматривают «несколько проектов».

Источник