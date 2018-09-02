Гурвич: Готовящиеся изменения — вынужденная реакция на процесс старения общества

Готовящиеся изменения — вынужденная реакция на идущий не только в России, но и во всем мире процесс старения общества, то есть на новое соотношение между работоспособным населением и пожилыми людьми.

При этом правительство долгие годы делало все для сохранения параметров пенсионной системы в неизменном виде, в частности, поддерживая соотношение средней пенсии к средней зарплате (коэффициент замещения средней зарплаты) на уровне 33-34 процента. Реальная величина пенсий за последние десять лет выросла почти на 90 процентов.

Однако сейчас по нескольким направлениям мы дошли до точки, когда продолжение такой политики становится невозможным. За десятилетие расходы на пенсионные выплаты выросли на 3 процента ВВП и уже превысили среднюю по благополучным странам ОЭСР планку 8,5 процента — сейчас они составляют в России почти 9 процентов (около 8 триллионов рублей. — Прим. ред.). Наращивать финансирование пенсий теми же темпами означало бы либо необходимость существенно повышать налоги, либо сокращать какие-то жизненно важные для развития экономики расходы. В обоих случаях результатом стало бы замедление экономического роста с негативными последствиями для всего российского населения, включая пенсионеров.

В последние годы после некоторого перерыва активизировался рост продолжительности жизни, особенно у мужчин, которые по этому показателю долгое время очень сильно отставали от женщин. За десятилетие продолжительность жизни мужчин уже выросла на 6 лет, женщин — на 3,5 года, и этот процесс будет продолжаться. По прогнозам Росстата , к 2035 году у мужчин продолжительность жизни вырастет еще на 7 лет, у женщин — на 5.

В результате в ближайшие 15-20 лет старение населения в нашей стране будет идти особенно интенсивно, гораздо быстрее, чем в сопоставимых с Россией странах.

На каждого пенсионера уже приходится меньше одного работника, в других странах — 1,5—2 Соотношение между наемными работниками, уплачивающими пенсионные взносы, и пенсионерами достигло уже недопустимо низкого уровня. Если учесть не только пенсионеров по старости, но и всех прочих (по инвалидности, военных пенсионеров и так далее), то их численность достигла 46,1 миллиона человек, тогда как численность работников сократилась до 44,5 миллиона. Таким образом, на каждого пенсионера приходится меньше одного работника, тогда как для других стран, с которыми имеет смысл сравнивать Россию, это обычно 1,5-2 работника.

Люди хотели бы сохранить статус-кво, ничего не терять, но именно в силу увеличения продолжительности жизни это просто невозможно. Фактически преобразования направлены на то, чтобы компенсировать увеличение продолжительности жизни хотя бы частично увеличением продолжительности работы. Кстати, в мире все более популярной становится автоматическая индексация возраста выхода на пенсию в зависимости от продолжительности жизни.

Старение населения создает проблемы не только для пенсионной системы, но и для всей экономики в целом, поскольку снижение числа активных работников на душу населения замедляет экономический рост. В России эта общая для многих стран проблема усугубляется последствиями глубокого спада рождаемости в 1990-е годы. В результате численность рабочей силы будет последовательно падать, что, по нашим оценкам, может замедлить рост ВВП на полпроцента в год. Правительство планирует меры по более эффективному использованию трудовых ресурсов, но они потребуют времени.

Теперь посмотрим, что дают объявленные пенсионные преобразования.

Прежде всего они позволят повышать уровень пенсий как минимум в той же пропорции, что и зарплаты, то есть поддерживать нынешний или несколько более высокий коэффициент замещения.

Второе — повышение пенсий будет обеспечиваться без роста ставок взносов на обязательное пенсионное страхование или увеличения расходов федерального бюджета, то есть не в ущерб экономическому росту, что было бы без пенсионных перемен.

Третье — удастся компенсировать, хотя, возможно, и не полностью, дефицит рабочей силы, связанный с демографической ямой, и тем самым добавить 0,3-0,4 процента к темпам экономического роста — достаточно существенно, учитывая их в целом невысокий уровень сейчас.

Четвертое — укрепится доверие инвесторов, поскольку они не будут опасаться будущего повышения налогов для финансирования пенсионной системы, которое может сделать менее рентабельными их инвестиционные проекты. Значит, активизируется инвестиционный процесс.

Вклад пенсионных перемен в ускорение экономического роста составит 0,5-0,6 процента ВВП в год Суммарный счет всех факторов вклада пенсионных перемен в ускорение экономического роста я оцениваю в 0,5-0,6 процента ВВП в год — средний на периоде до 2030-х годов. Значит, кроме более высокого коэффициента замещения мы получим более быстрый рост зарплат, а это, в свою очередь, станет дополнительным импульсом для роста пенсий.

Подводя итоги, можно заключить, что проводимые преобразования не только остро необходимы для поддержания устойчивости пенсионной системы, но и способны, вместе с другими планируемыми мерами, ускорить экономический рост.