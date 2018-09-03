Таможня переходит на электронный документооборот

Таможня перейдёт на электронный документооборот

Таможенная система России переходит на работу по принципам и технологиям электронного документооборота. Соответствующий закон вступил в силу 3 сентября.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приводит законодательство в сфере таможенного дела в соответствие с международными договорами, составляющими право Евразийского экономического союза

В частности, документ регламентирует переход на общение бизнеса с таможенными органами в электронном виде. Причем как на этапе декларирования товаров, так и на всем периоде взаимодействия — при оказании государственных услуг, взаимодействии при администрировании таможенных пошлин и налогов, проведении таможенного контроля после выпуска товаров, а также обжаловании решений, действий или бездействия таможенных органов.

Кроме того, поправки в законодательство регулируют отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, декларированием на границе, выпуском и использованием в соответствии с таможенным контролем, а также уплатой таможенных платежей.

Согласно новой редакции закона о таможенном регулировании, будут сокращены сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и об их классификации, а также расширен список случаев освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей.