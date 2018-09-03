Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов

На автомате

Пенсионная реформа в России назревала давно — действующая система недееспособна, не создает стимулов к сбережению и вынуждает миллионы россиян надеяться только на государство. Повышение пенсионного возраста — мера необходимая, хоть и болезненная. Текущая редакция еще может измениться — особенно после ремарок президента России Владимира Путина . Однако миллионам грядущих пенсионеров следовало бы задуматься — будут ли они востребованы в ближайшем будущем. О перспективах россиян остаться без работы в старости — в материале «Ленты.ру»

В настоящий момент в России около 43,6 миллиона пенсионеров (без учета военных и представителей силовых ведомств), самая массовая доля пенсионеров — это «досрочники» в сферах образования, здравоохранения и творчества. Согласно данным Высшей школы экономики (ВШЭ), продолжают работать около 40 процентов граждан, достигших пенсионного возраста. Эксперты связывают столь высокую долю работающих пенсионеров с небольшим размером пенсионных выплат — средняя пенсия составляет 31 процент от зарплаты, и россияне пытаются избежать риска бедности. Еще одним фактором для продолжения работы после выхода на пенсию исследователи называют адаптацию к новому статусу.

Молодежь, подвинься

Причем тенденция такова, что эта доля в ближайшее время только продолжит расти. В среднем пожилые люди работают 6,4 года после назначения пенсии по старости. В течение первых пяти лет занятость сохраняют 52 процента женщин и 38 процентов мужчин, однако в следующую пятилетку этот показатель сокращается в два раза. Большинство россиян логично стараются сохранить свою должность после достижения пенсионного возраста до тех пор, пока это возможно. Чаще других лишаются работы пенсионеры в бюджетной сфере — образование, здравоохранение и ЖКХ. Также высокий шанс остаться без основного заработка у сотрудников частных компаний в сферах продаж, IT, финансах и маркетинге.

Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Проректор Академии труда и социальных отношений, экс-замминистра здравоохранения и социального развития (2007-2012 годы) Александр Сафонов считает, что российский рынок труда, как и большинство рынков труда в экономически развитых странах, некомфортен для граждан старших возрастов, и причин этому несколько.

«Это и сокращение рабочих мест на протяжении последних 25 лет, и отсутствие развитого с историей нескольких поколений малого и среднего бизнеса, и изменения требований к профессиональным знаниям, и создание новых профессий», — говорит Сафонов.

Ежегодно на пенсию выходят примерно 2,1 миллиона человек, но в случае принятия законопроекта в 2019 году в России не появится ни одного нового «обычного» пенсионера по старости (только льготники) — то есть уже в 2019 году на рынке труда останется около двух миллионов граждан, достигших 55 и 60 лет. По расчетам Академии труда и социальных отношений, в случае повышения пенсионного возраста в среднем ежегодно число граждан, остающихся на рынке труда, будет колебаться от 1,7 до 2 миллионов человек.

«Это огромный вызов. Поскольку, по данным Росстата, экономика ежегодно теряет 100 тысяч рабочих мест», — подчеркивает Сафонов.

А вот востребованность постаревших кадров у эксперта вызывает сомнения. По его словам, наиболее востребованными люди старшего возраста остаются в здравоохранении, обрабатывающих производствах, транспорте и недвижимости. Вместе с тем даже в наиболее лояльных сферах для пожилых граждан будут проблемы — просто нет свободных мест.

«Однако 57 процентов вакансий находятся в госсекторе, и значительная часть из них занята в рамках внутреннего совместительства, что поощрялось в целях повышения уровня оплаты труда и выполнения майских указов», — рассуждает Сафонов, отмечая, что у российского рынка более благоприятная ситуация, чем, например, на Западе — в России пожилые граждане еще могут быть востребованы на технически отсталых промышленных предприятиях. Тем не менее найти работу и там, и там, по словам эксперта, пожилые люди смогут только в низкооплачиваемых и неквалифицированных секторах — торговля, оказание услуг в отельном бизнесе и домашние услуги.

Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

С ним не согласна директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилия Овчарова . Она убеждена, что пожилые люди в случае повышения пенсионного возраста смогут работать в сфере инфраструктуры, в том числе цифровой, например, в аэропортах и салонах продажи мобильных устройств. Она аргументировала это тем, что традиционно в этих сферах работают молодые люди, но с учетом развития технологий молодежь будет переходить в более инновационные направления, а продавать гаджеты смогут и люди постарше.

Старикам тут не место

На деле пенсионерами и гражданами предпенсионного возраста интересуются далеко не все. Так, согласно исследованию Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), треть российских работодателей все же не готовы принимать на работу людей предпенсионного возраста. Полученные данные свидетельствуют о том, что в случае повышения пенсионного возраста 32 процента опрошенных работодателей не намерены трудоустраивать предпенсионеров, еще 32 процента российских компаний будут принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста только в случае их высокой квалификации. Около 29 процентов готовы брать пожилых граждан на рядовые должности, и только 7 процентов заявили, что берут на работу людей вне зависимости от возраста.

Среди опрошенных компаний 33 процента работают в сфере промышленности, 17 процентов занимаются строительством, 13 процентов заняты в финансовой сфере, а также в транспорте (12 процентов), IT (10 процентов), медицине (9 процентов) и издательском деле (6 процентов). Кроме того, 28 процентов опрошенных представителей компаний сообщили, что единых правил и подходов нет — все зависит от конкретного сотрудника. Четверть участников опроса заверили, что никогда не предлагают сотрудникам при достижении пенсионного возраста покинуть компанию, поскольку квалификация не зависит от возраста.

Российские работодатели публично тоже говорят об отсутствии каких-либо ограничений для сотрудников. Так, коммерческий директор объединенной компании «Связной | Евросеть » Дагмар Иванов рассказал «Ленте.ру», что HR-специалисты в первую очередь обращают внимание на профессиональные навыки кандидата, и в компании нет гендерных, возрастных или любых других ограничений. При этом на уточняющие вопросы о количестве сотрудников и соискателей в возрасте «50+» в компании не ответили.

Руководитель департамента по связям с общественностью группы компаний «М. Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева сообщила, что средний возраст сотрудников « М. Видео » составляет 35 лет, доля соискателей старше 50 лет невелика — менее процента, при этом доля сотрудников старше 50 лет в несколько раз выше — более 3 процентов от всего персонала компании.

«Они работают на самых разных позициях — это и продавцы, и кассиры, менеджеры различного уровня, бухгалтеры, специалисты по безопасности и сервисные эксперты, — отмечает Андреева. — Есть заметный тренд в сервисных функциях, когда зрелые сотрудники воспринимаются клиентами как более знающие и опытные. У нас до сих пор работают сотрудники, которые пришли в компанию 20-25 лет назад».

К соискателю в «М. Видео» нет возрастных требований, при этом сотрудник розницы должен уметь работать с большими объемами информации, так как модели техники, характеристики, новинки, акции обновляются практически в ежедневном режиме, а покупатели отлично ориентируются во всех технических нюансах и того же ждут от продавца.

В торговой сети «Пятерочка» в рознице работает около 11 тысяч сотрудников в возрасте старше 50 лет, что составляет 6-8 процентов от общей численности штата в рознице.

«Мы видим, что работники старше 50 лет работают в компании дольше, чем молодые сотрудники, которые покидают торговую сеть быстрее. Тем не менее приоритета по найму сотрудников определенной возрастной категории в компании нет, — говорит представитель X5 Retail Group. — Мы стараемся для каждого соискателя или работника подобрать максимально комфортный и подходящий функционал. Иногда это может потребовать и переобучения специалиста. Например, комплектовщика товара на распределительном центре, достигшего возраста 50 лет, могут переобучить на водителя штабелера, чтобы снизить физическую нагрузку».

Спаси пенсионера

Власти, вероятно, не полностью понимают масштабы дополнительной рабочей силы, которая выльется на рынок труда. Минтруд уже анонсировал масштабную программу переобучения и повышения квалификации граждан предпенсионного возраста стоимостью 5 миллиардов рублей. Однако этих денег хватит всего на 80 тысяч человек из 1,5-2 миллионов граждан, которые будут оставаться на рынке труда ежегодно. Вдобавок не все эксперты уверены в успешности этих мер — на рынке труда в принципе нет столько рабочих мест, а соответственно переобучать граждан бессмысленно.

«Поэтому среди экспертов рынка труда идет активная дискуссия об ускорении роста безработицы. Система профессиональной переподготовки у нас заточена под небольшие количества обучающихся безработных и не адаптирована к возрастным гражданам», — считает Сафонов.

Помимо программы переобучения, Минтруд намерен пролоббировать введение уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста, а также меры по смягчению последствий повышения пенсионного возраста, среди которых — увеличение пособия по безработице и оплачиваемая за счет работодателя ежегодная диспансеризация. Инициативы Минтруда у экспертов вызывают скепсис, например, для юристов непонятно вообще определение «предпенсионного».

Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Однако сомнения развеял президент России Владимир Путин, который в ходе обращения к гражданам как раз в связи с пенсионной реформой обозначил контуры «предпенсионеров» — это граждане, которым до выхода на пенсию осталось пять и менее лет уже по новым правилам. Юрист международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин отмечает, что уволить любого работника в любом возрасте достаточно просто в силу большого количества оснований, поэтому важно установить границу возраста.

Он добавил, что ни ужесточение штрафов, ни расширение полномочий Госинспекции труда не помогли приструнить работодателей, которые вынуждают работников, в том числе достигших пенсионного возраста, увольняться по собственному желанию, чтобы избежать компенсационных выплат. «Если работодатель хочет избавиться от человека — он придумает, как это сделать», — подчеркнул юрист.

Поздно пить Боржоми

При этом многие граждане могут в принципе не дождаться переквалификации, так как их на рабочем месте начнут заменять роботы или автоматизированные программы-алгоритмы. Подобная тенденция уже во всю идет в ретейле и банковском деле — уже сейчас Amazon открыл в Сиэтле (штат Вашингтон) первый магазин без касс и продавцов, где покупатели могут брать товар с полок и отправляться домой. Идентифицируют покупателей и их товары установленные на потолке камеры и электронные сенсоры, а счет выставляется через аккаунт покупателя в интернет-магазине Amazon.