Названы регионы с самой дешевой и дорогой электроэнергией

Названы регионы с самой доступной и дорогой электроэнергией

Самая доступная электроэнергия в России — в Иркутской области, жители этого региона во втором полугодии 2018 года могут приобрести на свои средние зарплаты почти 37 тысяч кВт.ч в месяц, тогда как жители Калмыкии — 5,3 тысячи кВт.ч, подсчитали эксперты рейтингового агентства РИА Рейтинг.

"На первом месте в представленном РИА Новости рейтинге Иркутская область, что обусловлено очень низкой ценой электроэнергии в этом регионе. Вслед за Иркутской областью также следуют регионы, в которых уровень цен существенно ниже среднероссийского — ХМАО и ЯНАО. Кроме того, эти регионы являются одними из лидеров по доходам населения", — говорится в исследовании.

Самая низкая доступность в Калмыкии, в Адыгее и в республике Алтай. В этих регионах, а также в других из нижней десятки доступность электроэнергии в 6-7 раз ниже, чем в Иркутской области.

При этом в первой десятке регионов с наиболее доступной электроэнергией, есть три региона, где цена выше среднероссийской — это Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Высокая доступность здесь определяется исключительно высокими доходами населения.

По стоимости электроэнергии самая дешевая для населения продается также в Иркутской области — чуть более 100 рублей за 100 кВт.ч.

"Феномен Иркутской области, во-первых, объясняется тем, что в местной энергетике велика доля электроэнергии, вырабатываемой ГЭС", — говорится в исследовании.

Кроме того, основной производитель и потребитель электроэнергии здесь в едином лице — это группа En+ , в которую входят несколько местных ГЭС и алюминиевых заводов.

"По всей видимости, такой симбиоз позволяет держать в данном регионе цены на электроэнергию на очень низком уровне", — отмечают авторы рейтинга.

Самый высокий темп роста тарифов в Республике Крым, которая только в прошлом году была включена в единую энергосистему. Тем не менее несмотря на рост тарифов в республике на 11,1%, электроэнергия здесь остается одной из самых дешевых среди регионов России и самой низкой в Южном федеральном округе.

Цена на электроэнергию для населения регулируется государством. Цены индексируются раз в год, и величина индексации привязана к инфляции.