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От россиян скрыли ВВП
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От россиян скрыли ВВП 

Lenta.ru + ещё 16 4 часа назад
Росстат засекретил данные о тратах государства на долговременные вооружения и научные разработки, следует из документов ведомства, внимание на которые обратило РБК. Эти расходы составляют часть ВВП, но одновременно подпадают под понятие гостайны, а значит не могут быть опубликованы.
Второй год подряд Росстат, с прошлого года подчиняющийся Минэкономразвития, ведет учет ВВП по международной методологии СНС-2008 (система национальных счетов). Она предусматривает статью «валовое накопление основного капитала», в которую, помимо прочего, включает государственные расходы на вооружения длительного пользования, а также научные исследования и разработки, которые могут быть востребованы на рынке.
Росстат не стал отражать государственные расходы на эти две статьи. Если вычесть из всей суммы валового накопления основного капитала затраты по остальным статьям, получится сумма в несколько триллионов рублей. Так, в 2016 году она равнялась 4,1 триллиона (4,75 процента ВВП). Детализированные данные за 2017 год Росстат еще не опубликовал.
По словам собеседников РБК, затраты на научные разработки скрыты, поскольку такие разработки могут быть связаны с созданием вооружений, которые подпадают под гостайну. Росстат не планирует публиковать эти данные и в дальнейшем, рассказали в ведомстве.
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