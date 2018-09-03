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Путин поприветствовал участников ВЭФ
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Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям IV Восточного экономического форума, отметив, что форум является важной площадкой для диалога политиков, общественных деятелей, предпринимателей и экспертов, сообщила пресс-служба Кремля.
"За прошедшее время Форум превратился в важную, востребованную площадку для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов. Отмечу, что в этом году в нем примут участие представительные делегации из более чем шестидесяти стран мира", — цитирует пресс-служба Путина.
Глава РФ напомнил, что тема нынешней встречи "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". По его словам, она отражает стремление к более тесной интеграции России в систему экономических связей на огромном азиатско-тихоокеанском пространстве.
"Для содействия бизнес-инициативам в дальневосточных регионах мы сформировали территории опережающего развития со значительными преференциями для компаний, для запуска новых производств. Создали портовую зону с особым режимом таможенного и налогового регулирования — Свободный порт Владивосток", — говорится в телеграмме.
Кроме того, Путин добавил, что в России реализуются масштабные социальные, инфраструктурные, образовательные и научные программы, проекты, направленные на поддержку экспорта и технологическую модернизацию.
"Все это открывает широкие перспективы для партнерства, торговли, долгосрочных капиталовложений, для освоения современных эффективных форм и моделей сотрудничества — в том числе в рамках таких многосторонних структур как Евразэс, ШОС, АТЭС", — подытожил президент.
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