Путин поприветствовал участников ВЭФ

Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям IV Восточного экономического форума, отметив, что форум является важной площадкой для диалога политиков, общественных деятелей, предпринимателей и экспертов, сообщила пресс-служба Кремля

"За прошедшее время Форум превратился в важную, востребованную площадку для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов. Отмечу, что в этом году в нем примут участие представительные делегации из более чем шестидесяти стран мира", — цитирует пресс-служба Путина.

Глава РФ напомнил, что тема нынешней встречи "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". По его словам, она отражает стремление к более тесной интеграции России в систему экономических связей на огромном азиатско-тихоокеанском пространстве.

"Для содействия бизнес-инициативам в дальневосточных регионах мы сформировали территории опережающего развития со значительными преференциями для компаний, для запуска новых производств. Создали портовую зону с особым режимом таможенного и налогового регулирования — Свободный порт Владивосток", — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин добавил, что в России реализуются масштабные социальные, инфраструктурные, образовательные и научные программы, проекты, направленные на поддержку экспорта и технологическую модернизацию.