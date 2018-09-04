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Решена судьба сверхдоходов компаний из «списка Белоусова»
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Сверхдоходы компаний из «списка Белоусова» могут вложить в инфраструктурные проекты 

ТАСС + ещё 36 4 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Сверхдоходы компаний из "списка Белоусова" могут быть направлены на развитие железных дорог и портов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от роста цен на их продукцию и ослабления рубля, и направить эти средства на приоритетные для государства проекты.
"Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес", — сказал министр.
Механизм концессий, по словам Дитриха, может быть использован для привлечения компаний из "списка Белоусова".
"Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы портовой инфраструктуры, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени. Соответственно, частные инвестиции повышаются, привлекаются компаниями — я имею в виду возможность инвестировать в России, объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще", — добавил глава Минтранса.
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