Решена судьба сверхдоходов компаний из «списка Белоусова»

Сверхдоходы компаний из «списка Белоусова» могут вложить в инфраструктурные проекты

Сверхдоходы компаний из "списка Белоусова " могут быть направлены на развитие железных дорог и портов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих . Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от роста цен на их продукцию и ослабления рубля, и направить эти средства на приоритетные для государства проекты. "Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес", — сказал министр. Механизм концессий, по словам Дитриха, может быть использован для привлечения компаний из "списка Белоусова". "Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы портовой инфраструктуры, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени. Соответственно, частные инвестиции повышаются, привлекаются компаниями — я имею в виду возможность инвестировать в России, объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще", — добавил глава Минтранса