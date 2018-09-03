Махачкала станет одним из центров экономического развития России

Помимо Северо-Кавказского, предлагается создать еще 13 макрорегионов, где будет принципиально новая концепция систем экономики и расселения.

Данный документ, в надежде на одобрение в Правительстве РФ , был представлен общественности.

Дагестан вошел в Северо-Кавказский макрорегион, центром которого, стал г. Махачкала. Это один из крупнейших городов из 20-ти.

Цель стратегии Минэкономразвития — полицентрическое развитие России и увеличение количества центров экономического роста с высокой конкурентоспособностью и возможностью выхода на международные рынки.