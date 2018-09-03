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Махачкала станет одним из центров экономического развития России
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Махачкала станет одним из центров экономического развития России 

Замана 19 минут назад
Фото: Замана
Подобное предложение исходит от Минэкономразвития России.
Помимо Северо-Кавказского, предлагается создать еще 13 макрорегионов, где будет принципиально новая концепция систем экономики и расселения.
Данный документ, в надежде на одобрение в Правительстве РФ, был представлен общественности.
Дагестан вошел в Северо-Кавказский макрорегион, центром которого, стал г. Махачкала. Это один из крупнейших городов из 20-ти.
Цель стратегии Минэкономразвития — полицентрическое развитие России и увеличение количества центров экономического роста с высокой конкурентоспособностью и возможностью выхода на международные рынки.
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