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«Белоруссии достаточно нефти»: России надоело платить
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«Белоруссии достаточно нефти»: России надоело платить 

Газета.Ru 5 часов назад
Минэнерго РФ считает беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразными. Ежегодные потери российского бюджета на этом превышают 12 млрд рублей. При этом Белоруссия и так ежегодно без пошлин получает нефть из России и является крупнейшим экспортером нефтепродуктов в регионе.
Беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Белоруссию могут прекратиться. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не видит в них экономической целесообразности.
«У нас предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться (из Белоруссии в третьи страны, идти на реэкспорт — «Газета.Ru»)», — сказал Новак.
Ранее белорусские власти уже высказывали озабоченность намерением Москвы прекратить беспошлинные поставки нефтепродуктов в республику.
Белоруссия уже на протяжении 30 лет является экспортером нефтепродуктов, отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. В стране два НПЗ: «Нафтан» и Мозырский. Общий объем переработки нефти на них составляет примерно 25 млн т в год. При внутреннем потреблении около 6-7 млн т нефтепродуктов в год Белоруссия является нетто-экспортером нефтепродуктов, при этом на 100% зависит от поставок российской нефти, поясняет эксперт.
Между странами на уровне правительств заключено соглашение, согласно которому ежегодно из России в Белоруссию беспошлинно поставляется 24 миллиона тонн нефти. Что касается нефтепродуктов, то тут ежегодно до 1 октября между правительствами согласовываются индикативные балансы поставок. Сам Новак признал, что в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из России в Белоруссию поставлялись, так как у стран единое экономическое пространство.
«В этом смысле мы составляем ежегодно баланс с белорусскими коллегами, сейчас определяется на 2019 год», — отметил он.
По словам министра, планируется установить предельный объем поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, а также «в рамках индикативного баланса и перечня в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности согласовывать параметры с белорусскими коллегами».
В апреле 2017 года Россия обязалась поставлять республике 18 млн тонн нефти непосредственно для дальнейшей переработки, а еще 6 млн тонн — для дальнейшей перетаможки (то есть по факту нефть становится белорусской).
Эта схема действует в этом и следующем годах, но в дальнейшем ситуация может существенно измениться, поскольку принято решение о завершении налогового маневра в нефтянке в РФ, а это значит, что цены на нефть для белорусских НПЗ будут расти, следовательно будет падать доход от экспорта нефтепродуктов и перетамаживания.
В 2017 году российский бюджет недополучил около 12 млрд руб. из-за беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Вследствие роста курса доллара и цены нефти в 2019 году потери могли бы увеличиться до 22 млрд руб., но налоговый маневр снижает их до 18,5 млрд руб, отмечает аналитик VYGON Consulting Евгений Тыртов.
О том, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию, месяц назад сообщало агентство Reuters. Как указывал зампред «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, Москва мотивировала это предложение «потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза». Позже факт обсуждения этого вопроса подтвердил первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский.
Кроме пошлин, Минск и Москва активно ведут переговоры о предоставлении союзной республике нового кредита на $1 млрд
«Работа ведется, достаточно конструктивное взаимодействие. Мы не драматизируем, но есть вопросы, и мы на них отвечаем. Наша стратегия — не наращивать долговые обязательства», — сказал Матюшевский в середине августа.
Белоруссия, добывающая не более 1,7 млн тонн собственной нефти, не только полностью обеспечивает внутренний рынок нефтепродуктами, но еще и является одним из крупнейших экспортеров в регионе: например, белорусский бензин, дизель и даже авиационный керосин после обострения российско-украинских отношений формирует на украинском рынке порядка 80% предложения, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Только за первый квартал текущего года объем переработки белорусскими НПЗ оценивается в 4,5 млн тонн, на экспорт при этом ушло топлива на без малого $2,4 млрд
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