«Белоруссии достаточно нефти»: России надоело платить

Минэнерго РФ считает беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразными. Ежегодные потери российского бюджета на этом превышают 12 млрд рублей. При этом Белоруссия и так ежегодно без пошлин получает нефть из России и является крупнейшим экспортером нефтепродуктов в регионе.

Беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в Белоруссию могут прекратиться. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не видит в них экономической целесообразности.

«У нас предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться (из Белоруссии в третьи страны, идти на реэкспорт — «Газета.Ru»)», — сказал Новак.

Ранее белорусские власти уже высказывали озабоченность намерением Москвы прекратить беспошлинные поставки нефтепродуктов в республику.

Белоруссия уже на протяжении 30 лет является экспортером нефтепродуктов, отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко . В стране два НПЗ: «Нафтан» и Мозырский. Общий объем переработки нефти на них составляет примерно 25 млн т в год. При внутреннем потреблении около 6-7 млн т нефтепродуктов в год Белоруссия является нетто-экспортером нефтепродуктов, при этом на 100% зависит от поставок российской нефти, поясняет эксперт.

Между странами на уровне правительств заключено соглашение, согласно которому ежегодно из России в Белоруссию беспошлинно поставляется 24 миллиона тонн нефти. Что касается нефтепродуктов, то тут ежегодно до 1 октября между правительствами согласовываются индикативные балансы поставок. Сам Новак признал, что в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из России в Белоруссию поставлялись, так как у стран единое экономическое пространство.

«В этом смысле мы составляем ежегодно баланс с белорусскими коллегами, сейчас определяется на 2019 год», — отметил он.

По словам министра, планируется установить предельный объем поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, а также «в рамках индикативного баланса и перечня в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности согласовывать параметры с белорусскими коллегами».

В апреле 2017 года Россия обязалась поставлять республике 18 млн тонн нефти непосредственно для дальнейшей переработки, а еще 6 млн тонн — для дальнейшей перетаможки (то есть по факту нефть становится белорусской).

Эта схема действует в этом и следующем годах, но в дальнейшем ситуация может существенно измениться, поскольку принято решение о завершении налогового маневра в нефтянке в РФ, а это значит, что цены на нефть для белорусских НПЗ будут расти, следовательно будет падать доход от экспорта нефтепродуктов и перетамаживания.

В 2017 году российский бюджет недополучил около 12 млрд руб. из-за беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Вследствие роста курса доллара и цены нефти в 2019 году потери могли бы увеличиться до 22 млрд руб., но налоговый маневр снижает их до 18,5 млрд руб, отмечает аналитик VYGON Consulting Евгений Тыртов.

О том, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию, месяц назад сообщало агентство Reuters . Как указывал зампред «Белнефтехима» Андрей Рыбаков , Москва мотивировала это предложение «потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза». Позже факт обсуждения этого вопроса подтвердил первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский

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«Работа ведется, достаточно конструктивное взаимодействие. Мы не драматизируем, но есть вопросы, и мы на них отвечаем. Наша стратегия — не наращивать долговые обязательства», — сказал Матюшевский в середине августа.