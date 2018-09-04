Россию спасает нефть и дешевый рубль

Добыча нефти в России вышла на многолетний максимум. Летом объем производства «черного золота» превышал 47 млн тонн в месяц. За последние пять лет такие показатели были зафиксированы только осенью 2016-го. С учетом того, что нефтяные котировки держатся выше $77 за баррель Brent, а рубль слаб, российский бюджет получает максимальные доходы от нефтяного экспорта.
Россия продала сырой нефти за первые 8 месяцев этого примерно на $80 млрд Бюджет от этой торговли получил около 3,6 трлн рублей только «по линии» Федеральной таможенной службы. При этом добыча «черного золота» вышла на многолетние максимумы. Об этом свидетельствуют данные федеральных ведомств.
В июне и июле объем производства нефти (включая газовый конденсат) превысил 47 млн тонн в месяц, следует из статистики на сайте Минэнерго. В августе, по данным ЦДУ ТЭК, добыча составила 47,4 млн тонн.
За последние пять лет такие показатели были зафиксированы только дважды — по итогам сентября и ноября 2016года. Именно высокий ноябрьский уровень позволил России спокойно пойти на сделку по ограничению добычи ОПЕК+, и снизить снижение производство на 300 тысяч баррелей в сутки. После того, как стороны смягчили сделку, отечественные нефтяники нарастили добычу.
Министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что в сентябре производственные показатели останутся на уровне августа. При этом он говорит, что участники ОПЕК+ следят за тем, чтобы «1 млн баррелей в сутки был сокращен всеми странами, чтобы обеспечить договоренности, которые были достигнуты в июне этого года».
Объем экспорта нефти в июне-августе был высоким (20-21 млн тонн в месяц), но не рекордным. С 2013 года максимума внешние поставки достигли по итогам апреля 2017 года — 23,1 млн тонн. Напомним, что при этом уже действовало соглашение с ОПЕК.
Всего за январь-август в стране было добыто 366 млн тонн нефти (11,2 млн баррелей в сутки), на экспорт ушло 156,3 млн тонн (4,7 млн б/с). По производству Россия сохраняет свои лидирующие позиции вместе с Саудовской Аравией и США. Ключевым моментом является также тот факт, что цены на нефть держатся на высоком уровне.
Согласно отчету Минфина, средняя цена нефти марки Urals по итогам января–августа 2018 года составила $69,73 за баррель. В 2017 году средняя цена на Urals в январе — августе составила $50,09 за баррель.
В августе российская нефть стоила в среднем $71,72 за баррель, что в 1,4 раза выше прошлогоднего показателя. В понедельник котировки нефти марки Brent (российский сорт Urals продается к ней с дисконтом в два-три доллара) перешагнули за $78 за баррель.
Михаил Шейбе из Sberbank CIB отмечает, что рынок пробил отметку $78, в том числе, под влиянием заявлений Минэнерго о том, что в сентябре нефтедобыча в России, вероятно, останется на уровне августа, поскольку страна уже исполнила взятые на себя обязательства, увеличив суточную добычу приблизительно на 0,25 млн баррелей в сутки.
«На наш взгляд, к концу текущего года нефтедобыча в России, вероятно, увеличится, приблизившись к консервативному прогнозу 11,25 млн баррелей в сутки», — считает он.
Одним из главных драйверов на нефтяном рынке остается ожидание введения 4 ноября США эмбарго на поставки нефти из Ирана. Уже сейчас покупатели сокращают закупки у Исламской Республики. Поэтому в августе, экспорт нефти из Ирана сократился до минимума за 2,5 года (до 2,1 млн б/с) сообщил Bloomberg.
Но цены на нефть могут легко уйти и за отметку в $80 за баррель еще до того, как США введут обещанное эмбарго на поставку нефти из Ирана.
«До санкций нефть может долететь и до 85 долларов. В течение 2 месяцев мы можем увидеть и 90 долларов. Это возможно при повышении спроса на бензин от ускорения экономики США, усложнении спящих гражданских процессов в Ливии, рэкете в Африке, диверсиях на трубопроводах в Латинской Америке, учащении ураганов в Карибском бассейне», — говорит директор аналитического департамента «GoldenHills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.
При средней цене почти в $70, Россия смогла продать нефти за восемь месяцев этого года примерно на $80 млрд Дорогая нефть позволяет решать правительству две задачи — сводить с профицитом федеральный бюджет и пополнять резервы.
По итогам января-июня, профицит федерального бюджета достиг 1,4 трлн руб., а объем средств, которые направляется на покупку валюты в рамках бюджетного правила на 6 сентября составит 2,4 трлн руб. В Фонде национального благосостояния сейчас находится 4,8 триллиона.
Дешевый рубль полностью отвечает интересам правительства, отмечают аналитик. Но августовское падение рубля заставило ЦБ заявить о приостановке покупки валюты для Минфина на рынке. В ведомстве заявили, что будут приобретать валюту напрямую у регулятора. Это должно было снять давление на российскую валюту. Но эффект оказался минимальным.
«Ситуация с рублем очень подозрительна. После того, как Банк России перестал покупать валюту на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, следовало бы ожидать как минимум прекращения снижения котировок рубля. Но этого не произошло, особого снижения спроса на доллары и евро не наблюдалось», — отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.
Он предполагает, что, возможно, дело в том, что валюта для формирования резервов Минфина приобретается у каких-либо крупных банков, либо у самого ЦБ, которые все равно покупают ее на рынке. Таким образом, рыночные факторы опять могут иметь слабое влияние на курсообразование российской валюты.
«Рублю было бы неплохо откатиться в район 66-66,5 руб за доллар, чтобы потом проверить на прочность отметку 70», — считает аналитик.
Финансовые власти не будут как-то пытаться повлиять на курс пока ситуация на рынке и в экономике находится в более-менее управляемом состоянии. Инфляция растет, но пока далека от целевого уровня в 4%.
При этом, даже в случае, если «таргет» будет превышен (этому поспособствует рост НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года), это вряд ли сподвигнет ЦБ к тому, чтобы начать «палить резервы». Он скорее повысит ключевую ставку с нынешних 7,25% годовых. Этот шаг рискует затормозить экономику, но ЦБ это никогда не останавливало.