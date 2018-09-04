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«Газпром» обойдется без разрешения Дании
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«Газпром» обойдется без разрешения Дании 

Lenta.ru + ещё 41 4 сентября 2018
Фото: Reuters
«Газпром» в ближайшее время начнет укладку подводной части газопровода «Северный поток-2», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода.
Отмечается, что концерн не будет дожидаться разрешения на строительство от властей Дании.
Укладку труб планируется проводить с территории Финляндии. Судно-укладчик Solitaire будет двигаться в исключительной экономической зоне этой страны. Финские власти, равно и правительства еще трех стран, уже выдали необходимые разрешения. Остается получить их от Дании, но руководство «Газпрома» решило начать прокладку, даже не имея их на руках. Изначально старт проекта был запланирован на лето, но затем по неизвестным причинам его отложили до осени. Кроме Финляндии, подготовительные работы ведутся и в Германии, рассказал собеседник издания.
Копенгаген отказывается выдать разрешение, обосновывая это опасениями за датскую государственность и за зависимость Европы от российского газа, которая может только возрасти. Из-за этого Nord Stream 2 AG даже предлагал правительству альтернативный маршрут. Об ответной реакции пока ничего не сообщалось.
Стоимость строительства подводной части «Северного потока-2» оценивается в 9,5 миллиарда евро. 4,75 миллиарда из них возьмут на себя европейские партнеры «Газпрома»: австрийская OMV, французская Engie, британский Shell, а также немецкие Uniper и Wintershall. Все эти компании из-за опасения попасть под западные санкции не стали входить в капитал Nord Stream 2 AG, но предоставили проектное финансирование в виде займов.
«Северный поток-2» должен быть построен к концу 2019 года. В это же время истечет срок соглашения «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» о транзите газа через территорию этой страны. Новый газопровод должен заменить старый маршрут через Украину.
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