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В Симферополе запустили первый блок ТЭС
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В Симферополе вышел на полную мощность первый блок Таврической ТЭС 

РИА Новости + ещё 15 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Первый блок Таврической ТЭС в Симферополе запущен в штатном режиме, работает на 100% номинальной мощности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Технопромэкспорта", входящего в госкорпорацию "Ростех".
"Наша технологическая готовность — 100-процентная. Первый энергоблок Симферопольской (Таврической) ТЭС запущен в штатном режиме, вышел в сеть и работает на 100% номинальной мощности. Первый энергоблок Севастопольской ТЭС готов к выходу в сеть и в ближайшие дни начнет подавать энергию. В настоящий момент завершаются проверочные мероприятия и решаются вопросы, связанные с документальным оформлением объектов", — сообщили в компании.
Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ свои постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).
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