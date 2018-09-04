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Киев рассказал о разногласиях с Берлином по «СП-2»
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В Киеве признали разногласия с Берлином по «Северному потоку — 2» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что между Киевом и Берлином существуют разногласия в вопросе строительства российско-германского газопровода «Северный поток — 2».
«Признаюсь, что Nord Stream — это одно из величайших испытаний для стратегического партнерства Украины и Германии. Здесь у нас с Германией есть разногласия. Это факт», — цитирует «Европейская правда» Мельника.
По его утверждению, во время последнего визита президента Петра Порошенко в Берлин украинская сторона добилась «определенных сдвигов».
«На той встрече «Северный поток» вообще не планировался к обсуждению. Но по факту ему было посвящено две трети времени. Именно после этого появилась важная для нас позиция правительства Германии о том, что должны быть гарантии сохранения транзита через Украину», — сказал посол.
Мельник считает, что остановить строительство «Северного потока — 2» можно двумя путями: «Первый — это принятие решения на уровне ЕС. Шансы на это невысоки, но они есть. Второй путь — это „булава“ американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект», — заявил он.
Посол добавил, что введение санкций представляет для Украины «серьезные риски» и может вызвать «обратную реакцию в ЕС по санкционной политике и размытию инструмента санкций как такового».
Ранее Берлин раскритиковал США за позицию по «Северному потоку — 2». До этого стало известно, что США прорабатывают санкции против компаний — участниц проекта «Северный поток — 2».
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