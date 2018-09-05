Новая политика ЦБ скажется на рубле и инфляции

Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Мягкая монетарная политика Банка России , которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия?

Банк России видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании, однако появились факторы в пользу повышения ставки. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина . А вот за снижение ставки сейчас говорит немного факторов, указала она. Аналитики предполагают, что глава ЦБ намекнула на резкое изменение направления монетарной политики — от смягчения на ужесточение.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. Банк России в этом году два раза подряд снижал ставку — в феврале и в марте. Однако в апреле на фоне санкций, серьезно задевших «Русал» и ряд других компаний, взял паузу. С тех пор ЦБ сохраняет ставку на том же уровне 7,25%. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября.

В числе факторов за повышение ставки — волатильность рынков из-за ожиданий перемен в монетарной политике ЕС и США, а также из-за ослабления валют развивающихся стран. Серьезное ослабление рубля в августе — на целых 8% ­­— также создало опасения, что политика Центробанка может ужесточиться. За повышение ставки говорит и отток иностранного капитала из российских активов.

Но за сохранение ключевой ставки на текущем уровне говорит все еще низкая инфляция и традиционный курс ЦБ на смягчение монетарной политики. Главная цель ЦБ — сохранение инфляции на уровне порядка 4%. Если инфляция выйдет за этот показатель, то повышение ставки будет неизбежным. Однако пока ее уровень в пределах цели — годовая инфляция в России все еще на уровне всего 2,4% год к году. С другой стороны, ЦБ указывает на риск роста инфляции. Это и увеличение стоиомости бензина, и девальвация рубля, и ожидаемое повышение НДС.

«В центральных банках не часто резко разворачивают политику на 180 градусов. Еще в начале года ЦБ смягчал политику и настраивал на дальнейшее смягчение политики. Но уже летом тон стал нейтральным, а сегодняшнее выступление Набиуллиной содержало нотки предупреждения об ужесточении политики», — говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Аналитики Sberbank Investment Research в своем отчете во вторник отмечают, что рынки, похоже, закладывают повышение ключевой ставки регулятором на 0,5%.

Ужесточение политики российским ЦБ станет неприятным сюрпризом для населения и бизнеса, так как следом вырастут и ставки по банковским кредитам.

«Согласно принципам классической экономической теории, повышение ставки центрального банка увеличивает стоимость заемных денег для предприятий и домохозяйств. Это, в свою очередь, стимулирует сбережения в ущерб расходам, что в конечном итоге должно способствовать снижению уровня инфляции», — говорит старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Вот только опыт показывает, что даже резкое повышение стоимости денег в экономике может не давать ожидаемого эффекта. Поэтому центробанки стараются следовать мудрому медицинскому принципу «не навреди», добавляет эксперт. По его мнению, переход к повышению ставки может привести к обратному эффекту — отрицательно сказаться на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса.

Жесткая политика регулятора в теории также благоприятна для рубля, но зачастую она не в полной мере позволяет нивелировать его ослабление, добавляет Александр Купцикевич.

«С другой стороны, ужесточение политики регулятора в период шторма на финансовых рынках — традиционный и хорошо зарекомендовавший себя метод на развивающихся рынках. Повышение ставок противодействует оттоку капитала и помогает стабилизировать курс валюты. На развитых ситуация обратная — там ставку снижают в периоды кризиса, борясь с притоком капитала в гособлигации», — говорит Купцикевич.

Однако можно ли назвать текущую волатильность штормом?

Таким образом, ужесточение монетарной политики может привести и к негативным последствиям. При этом, у ЦБ есть и другие инструменты по стабилизации курса рубля. Поэтому эксперты считают, что в сентябре Банк России все же не будет рисковать и сохранит ключевую ставку на уровне 7,25%. «Но регулятор даст намек, что готов ужесточать политику в случае роста волатильности на финансовых рынках и с целью подавления инфляционных рисков», — полагает Купцикевич.

Вероятность повышения учетной ставки возрастает после введения нового пакета санкций со стороны США, ожидаемых в течение двух месяцев.

«Потенциальное осенне-зимнее повышение ключевой ставки на 0,25-0,5% может стать в первую очередь неблагоприятным психологическим сигналом. Последствия во многое зависят от того, насколько болезненными окажутся новые американские санкции», — считает Виталий Манжос.

Купцикевич не исключает повышения ставки в этом году даже два раза. Причем шаги могут быть и более резкими, чем 0,25-0,5%. «При развитии проблем на рынках Китая или в таких странах, как Аргентина или Турция, ситуация на финансовых рынках развивающихся стран может очень быстро выйти из-под контроля. Это заставит ЦБ активней защищать рубль от спада», — поясняет он.