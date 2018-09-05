Украина выплатила более $600 млн долга перед МВФ

Украина в августе выплатила более $600 млн долга перед МВФ

Украина в августе выплатила на погашение кредита Международному валютному фонду (МВФ) $606,8 млн Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"В начале августа в пользу МВФ было выплачено $360 млн на погашение тела кредита и $86,8 млн в качестве выплат по процентам. 31 августа был проведен платеж на сумму около $160 млн", — приводит данные Нацбанка издание "Украинские новости".

Следующий платеж запланирован в начале ноября.

Погашение кредита осуществлялось в рамках программы "stand by" (зарезервированный кредит — прим. ТАСС ), которая была утверждена в конце апреля 2014 года. Кредитная программа для Украины была рассчитана на два года в размере около $17 млрд Первый транш в рамках программы Киев получил в мае 2014 года в сумме $3,2 млрд, а в августе — второй на сумму $1,7 млрд

Позже МВФ изменил программу stand-by на EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования для Украины от 2015 года — прим. ТАСС) в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины. В марте 2015 года Фонд одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около $17,5 млрд В рамках этой программы правительство страны получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд Последний из них — 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 11 июня сообщила, что страна может получить очередной транш осенью этого года. Киев рассчитывает на $2 млрд МВФ в свою очередь настаивает на повышении цены на газ для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.