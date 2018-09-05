Неутешительный прогноз для России: продукты подорожают

Минэкономразвития пересмотрело социально-экономический прогноз на 2018-2019 гг. Ожидания по росту ВВП снижены до 1,8% в этом году и до 1,3% — в следующем. При этом прогноз по инфляции в этом году повышен до 3,4%. В августе, по данным Росстата, инфляция ускорилась до 3,1%. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в правительстве признал, что равновесие в российской экономике пока трудно назвать оптимальным.

Минэкономики пересмотрело основные параметры социально-экономического развития РФ на 2018-2019 гг. Так, прогноз по росту ВВП ведомство понизило на 0,1 процентных пункта — до 1,8% в 2018 году. В 2019 году экономический рост по версии Минэка, не превысит 1,3%.

При этом ведомство повысило свой прогноз по инфляции — с 3,1% до 3,4% в этом году. Среди причин таких изменений называется более слабый курс рубля, а также ускорение роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции).

«Это является следствием удорожания кормов для животных на фоне ухудшения прогнозов урожая зерновых в мире», — уточняется в обзоре.

Эта версия событий ближе к прогнозам Центробанка , который ранее сообщил, что по итогам 2018 года ожидает инфляцию на уровне 3,5%-4%.

Сами же россияне настроены гораздо пессимистичнее: по данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайший год составляют 9,9%.

«В августе 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев составили 9,9% после 9,7% в июле», — заявили в ЦБ.

Между тем, по данным Росстата , инфляция в годовом выражении в августе ускорилась до 3,1%. Сильнее всего выросли в цене куриные яйца (на 1,6%), пшено (1,3%) и свинина (1,1%). Плодоовощная продукция подешевела на 3,2%, цены на бензин и дизельное топливо остались практически на прежнем уровне.

Ранее сам Центробанк сообщал, что годовая инфляция в России достигнет наибольшего значения в первом квартале 2019 года из-за увеличения НДС — на это время инфляция превысит плановые 4%, но уже во втором квартале может вернуться в плановые параметры.

В Минэкономразвития вклад повышения НДС — с нынешних 18% до 20% — в инфляцию 2019 года оценивают в 1,3 процентных пункта. При этом рост цен в следующем году ведомство по-прежнему ожидает на уровне 4,3%.

Эксперты отмечают, что инфляционные процессы к концу года могут развиваться несколько быстрее.

С прекращением действия эффекта «высокой базы» прошлого года, девальвацией рубля, а также с изменением экономической конъюнктуры, которая в конце 2018 года уже начнет подстраиваться к повышению ставки НДС в 2019 году, инфляция в этом году может достигнуть 3,7-4%, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В середине августа международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ-», отметив, что ожидает роста ВВП России на уровне 1,8% в 2018 году и 1,5% — в 2019 году.

В обзоре Минэка риски для экономического роста связывают с ухудшением настроений бизнеса из-за объявлений о введении дополнительных санкционных мер, повышенной волатильностью на финансовых рынках, ускорением оттока капитала и ростом доходностей долговых ценных бумаг.

«Снижение темпов роста ВВП в 2019 году будет связано со следующими факторами: смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при росте налоговой нагрузки уже с 1 января следующего года, умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на контроль инфляционных ожиданий», — говорится в документе.

Прогноз социально-экономического развития в среду рассмотрел на совещании и глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, в прогнозе «мы по понятным причинам исходим из весьма осторожной оценки, без завышенных ожиданий, имея в виду факторы глобальной неопределённости и давление на нашу экономику, нашу страну, которое сохраняется».

«Поэтому равновесие, которое у нас существует в экономике, пока трудно признать оптимальным», — признал премьер-министр.

Более динамичному развитию мешают структурные внутренние ограничения и новые вызовы, «которые связаны с эскалацией торговых войн».

«Сейчас это тема модная — буквально одним движением руки или с записей в «Твиттере» начинается», — отметил Дмитрий Медведев.

Экономисты еще менее оптимистичны. Согласно последнему консенсус-прогнозу 23 экономистов, который в августовском бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» представил институт «Центр развития» НИУ ВШЭ , ВВП России вырастет в этом году на 1,7%. А с учетом повышения НДС, пенсионной реформы и американских санкций, темпы роста экономики не превысят 2% вплоть до 2024 года.

В бюллетене отмечается, что скорректированные прогнозы МЭР, о которых есть пока только отрывочные сведения, были сильно скорректированы в сравнении с предыдущими официальными версиями.

«Это связано, прежде всего, с их большей реалистичностью: раньше на фоне консенсус-прогнозов они выглядели чрезмерно оптимистическими, теперь, как говорится, оказались «в тренде». Что само по себе можно оценить только положительно: появляется надежда, что официальный прогноз может стать реальным прогнозом, а не неким компромиссом между профессиональной экспертизой и авторитетными благопожеланиями», — иронизирует Сергей Смирнов из «Центра развития».

«По нашим прогнозам, оценки роста ВВП РФ по итогам 2018 года будут тяготеть к нижней границе диапазона 1,5-1,8%, а в 2019 году экономической рост составит порядка 1,3-1,5%», — отмечает Покатович.

При этом среднегодовую цены на нефть марки Urals в министерстве в этом году прогнозируют на уровне $69,6 за баррель, что в целом соответствует текущим показателям. По данным Минфина РФ, средняя цена Urals по итогам января—августа 2018 года составила $69,73 за баррель, а в последние дни вплотную приблизилась к $70 за баррель. Для сравнения нефть североморской марки Brent торгуется на уровне $77,2.

Однако уже в следующем году Минэк прогнозирует плавное снижение нефтяных цен: этому будет способствовать быстрый рост добычи в США и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+, в том числе и Россией.

«С учетом этого Минэкономразвития России по-прежнему ожидает снижения цен на нефть марки Urals до $63,4 за баррель в среднем за 2019 год, до $59,7 за баррель в среднем в 2020 г. и до $53,5 за баррель в 2024 году», — говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что ясности в динамике нефтяных цен на 2019 год пока нет.

Американское агентство по энергетической информации (EIA), например, прогнозирует умеренный профицит на рынке в объёме примерно 300 тыс. баррелей в сутки — прежде всего, на фоне роста добычи в США, где ввод в эксплуатацию новых трубопроводов должен решить проблему нехватки транспортной инфраструктуры, обращает внимание директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко

Рост добычи сланцевой нефти, вероятно, продолжится, и превысит 1 млн баррелей в день. Умеренный профицит на рынке может привести к тому, что цена на нефть вернется в диапазон $60-70, добавляет эксперт.