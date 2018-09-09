Камчатский край и ДВФУ подписали первое соглашение на ВЭФ-2018

Руководство Камчатского края и Дальневосточного федерального университета в воскресенье подписали первое соглашение четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Документ предусматривает совместную реализацию программы "Технопарк Русский", говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регионального правительства.

"Мы рассчитываем, что отношения с университетом станут развиваться в разных направлениях: и в части науки, и в части обучения камчатских ребят, и в части поддержки молодежного предпринимательства и бизнеса в целом", — приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов отметил, что вуз поможет краю готовить не только молодых специалистов, но и управленческие кадры, в том числе и для предприятий, которые будут в скором времени запускаться на Камчатке.

Соглашение было заключено в преддверие старта официальной программы ВЭФ. В воскресенье во Владивостоке открылась выставка "Улица Дальнего Востока", которая в этом году проходит в рамках ВЭФ с 9 по 15 сентября.