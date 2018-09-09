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Камчатский край и ДВФУ подписали первое соглашение на ВЭФ
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Камчатский край и ДВФУ подписали первое соглашение на ВЭФ-2018 

ТАСС + ещё 24 13 часов назад
Фото: © Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
Руководство Камчатского края и Дальневосточного федерального университета в воскресенье подписали первое соглашение четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Документ предусматривает совместную реализацию программы "Технопарк Русский", говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регионального правительства.
"Мы рассчитываем, что отношения с университетом станут развиваться в разных направлениях: и в части науки, и в части обучения камчатских ребят, и в части поддержки молодежного предпринимательства и бизнеса в целом", — приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
Ректор ДВФУ Никита Анисимов отметил, что вуз поможет краю готовить не только молодых специалистов, но и управленческие кадры, в том числе и для предприятий, которые будут в скором времени запускаться на Камчатке.
Соглашение было заключено в преддверие старта официальной программы ВЭФ. В воскресенье во Владивостоке открылась выставка "Улица Дальнего Востока", которая в этом году проходит в рамках ВЭФ с 9 по 15 сентября.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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