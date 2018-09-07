Украина нашла «колоссальные» запасы газа в стране

На Украине рассказали о «колоссальных» запасах газа в стране

Украина располагает "колоссальными" запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире, заявил депутат Верховной рады , глава партии "Основа" Сергей Тарута в эфире телеканала NewsOne. "Украина имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одним из самых больших в мире. Что нужно на страну? Нужно пять-семь миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат нам независимость по импорту. Это означает, что мы опустим цены у нас. Это можно сделать за пять лет", — сказал политик. Он также добавил, что за десять лет Украина якобы сможет начать экспортировать огромные объемы голубого топлива. "Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность", — заключил парламентарий. Украина в ноябре 2015 года прекратила закупать российский газ, а в 2016 году впервые провела зимний сезон без топлива из России, приобретая взамен газ по реверсу из Европы. Ранее украинский общественный деятель Максим Гольдарб заявил, что российский газ продолжает поступать на Украину, поскольку Киев перекупает его у европейских стран.