Украина нашла колоссальные запасы газа 

Запасы газа на Украине «колоссальны», заявил каналу NewsOne депутат Верховной рады Сергей Тарута.
По его словам, размер запасов газа на Украине третий в Европе и один из самых больших в мире. По этой причине парламентарий предложил инвестировать в нефтегазовую отрасль пять-семь миллиардов, применить современные технологии и стать «независимыми по импорту».
«Это можно сделать за пять лет», — уверен лидер партии «Основа».
Более того, политик убежден, что через 7-10 лет экспорт украинского газа достигнет «огромных» объемов, а цена на него может быть на 40-50% меньше, что сделает топливо более конкурентоспособным. Последствием этого станет и снижение тарифов внутри страны.
Тем временем премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил соотечественников о подорожании газа и, как следствие, росте цен на другие услуги ЖКХ — отопление и горячую воду.