Украина нашла колоссальные запасы газа

По его словам, размер запасов газа на Украине третий в Европе и один из самых больших в мире. По этой причине парламентарий предложил инвестировать в нефтегазовую отрасль пять-семь миллиардов, применить современные технологии и стать «независимыми по импорту».

«Это можно сделать за пять лет», — уверен лидер партии «Основа».

Более того, политик убежден, что через 7-10 лет экспорт украинского газа достигнет «огромных» объемов, а цена на него может быть на 40-50% меньше, что сделает топливо более конкурентоспособным. Последствием этого станет и снижение тарифов внутри страны.