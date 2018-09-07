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Украина похвасталась колоссальными запасами газа
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В Раде рассказали о колоссальных запасах газа на Украине 

Lenta.ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украина имеет колоссальные запасы газа, но чтобы его добывать, требуются немалые финансовые вложения, заявил депутат Верховной Рады Сергей Тарута. По его словам, инвестиции в нефтегазовую отрасль с применением современных технологий могли бы обеспечить стране независимость в этом вопросе, передает NewsOne.
Парламентарий отметил, что газовый ресурс на Украине — третий в Европе и один из самых больших в мире.
По мнению Таруты, через 7-10 лет Киев сам мог бы экспортировать топливо за рубеж и опускать рыночную стоимость на 50 процентов.
«Это означает, что и все тарифы будут ниже. Это означает, что продукция наша. Которая производится из газа, будет более конкурентоспособная. Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятия и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность», — пояснил он.
В июне сообщалось, что в Харьковской области Украины открыто месторождение газа.
«На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, [составляют] более двух миллиардов кубометров», — говорится в сообщении компании «Укргаздобыча».
В 2017 году Украина увеличила добычу газа на два процента, до 450 миллионов кубометров по сравнению с предыдущим годом.
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