Украина похвасталась колоссальными запасами газа

В Раде рассказали о колоссальных запасах газа на Украине

Украина имеет колоссальные запасы газа, но чтобы его добывать, требуются немалые финансовые вложения, заявил депутат Верховной Рады Сергей Тарута . По его словам, инвестиции в нефтегазовую отрасль с применением современных технологий могли бы обеспечить стране независимость в этом вопросе, передает NewsOne.

Парламентарий отметил, что газовый ресурс на Украине — третий в Европе и один из самых больших в мире.

По мнению Таруты, через 7-10 лет Киев сам мог бы экспортировать топливо за рубеж и опускать рыночную стоимость на 50 процентов.

«Это означает, что и все тарифы будут ниже. Это означает, что продукция наша. Которая производится из газа, будет более конкурентоспособная. Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятия и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность», — пояснил он.

В июне сообщалось, что в Харьковской области Украины открыто месторождение газа.

«На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, [составляют] более двух миллиардов кубометров», — говорится в сообщении компании «Укргаздобыча».

В 2017 году Украина увеличила добычу газа на два процента, до 450 миллионов кубометров по сравнению с предыдущим годом.