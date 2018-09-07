Экономике России «огласили приговор»

Эксперты «оглашают приговор» экономике России

Российская экономика ускорится через 3−4 года: к 2021−22 году потенциальные темпы ее роста достигнут 3%, предсказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. Но для этого необходимо увеличить численность экономически активного населения, производительность труда и инвестиционную активность, добавил министр.

«Через четыре года инвестиционная активность достигнет уровня, близкого к целевому (25% ВВП)», — надеется он.

За последние полтора года темы роста российского ВВП стабилизировались на уровне 1,5−2%, отметил министр. При этом буквально на днях его ведомство выдало обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому по итогам текущего года данный показатель составит 1,7% вместо ранее ожидавшихся 1,8%, а в 2019-м экономика и вовсе замедлится до 1,3%. С инвестициями пока все тоже довольно грустно: их рост по итогам года составит 2,9% вместо 3,5%.

В то же время из-за повышения НДС снова разогреется инфляция: к середине будущего года темпы роста цен увеличатся до 4,5−5%, сообщил Орешкин. Однако реальные доходы населения все же будут символически расти (на 1% в 2019 году), уверены в МЭР. Тем ни менее, выйти на докризисный уровень они смогут лишь к 2022 году, прогнозируют аналитики министерства.

Большие надежды возлагаются на пенсионную реформу: численность пенсионеров, имеющих право на выплаты по старости, за 6 лет сократится на 2,7 млн человек, напоминает Finanz.ru . В результате, по оценке Райффайзенбанка , бюджет сэкономит 1,5 триллиона рублей на инвестиции в национальные проекты и инфраструктурные стройки. Увеличение инвестиций станет «ключом» к выходу из стагнации, считает Орешкин.

Плюс мировой контекст

Можно согласится с тем, что в ближайшее время ситуация будет ухудшаться, отмечают опрошенные «Ридусом» эксперты. Но с оптимизмом заглядывать в более отдаленное будущее, в отличие от главы МЭР, они не рискуют.

Никаких причин для позитива пока не просматривается, отмечает аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин , а вот для негатива — хоть отбавляй. Санкционное давление, рост налогов (того же НДС) и потребительских цен, снижение покупательной способности, и все это — на фоне постепенного замедления мировой экономики, которое, по мнению эксперта, вот-вот начнется.

«Мировая экономика вошла в фазу цикла постепенно завершающегося экономического роста. Это, безусловно, будет сказываться и на российской экономике», — предупреждает он.

Все это, разумеется, не лучшим образом отразится на благосостоянии граждан и экономики. Так что в ближайшие год-два нас ждет, скорее, замедление, прогнозирует аналитик.

Пенсионная реформа, по его словам, даст какой-то прирост ВВП — начнут развиваться определенные производственные процессы, будут приносить свои плоды инвестиции, которые сделаны в последние годы. Но нельзя забывать и другие факторы, такие, как цены на нефть, взаимоотношения с Западом, ситуация в глобальной торговле, темпы роста мировых экономик, долговые проблемы.

Строить долгосрочные прогнозы всегда сложно, а в текущих условиях и подобно. Чтобы через 3−4 года выйти на заявленные министром экономики темпы роста необходимо, чтобы эти самые условия как минимум не ухудшались, считает Копейкин: не было бы новых санкций, ВВП стабильно рос примерно теми же темпами, что сейчас, не разрастался кризис в развивающихся странах, не усугублялась ситуации с торговыми войнами. Очевидно, что пока по всем этим пунктам ответ отрицательный.

Откуда взяться росту?

Еще более критично на прогнозы МЭР смотрит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . По его мнению, они вообще не имеют никакого отношения к реальности, их главная задача — потрафить правительству.

«Минэкономразвития ни при каких условиях не может прогнозировать плохое, нет на это государственного заказа. А есть государственный заказ на позитив, его и выполняют», — поясняет аналитик.

Даже ухудшая оценки ситуации в ближайшем будущем, министерство все равно предсказывает экономике рост и не учитывает многих потенциальных рисков, замечает он. Так, МЭР закладывает в свой прогноз сохранение санкций, но не их ужесточение. Не берется в расчет повышение процентных ставок ФРС и, как следствие, возможное падение цен на нефть, а также вероятность нового глобального экономического кризиса, который может прийти из стран европейской периферии, где остались большие проблемы.

«Я уж не говорю про какие-то апокалиптические сценарии отключения нас от долларовых расчетов и т.д.», — добавляет эксперт.

По его мнению, базовый сценарий для российской экономики — стагнация. А кардинальное ужесточение санкций и вовсе может свалить ее в рецессию.

«И, скорее всего, так и будет», — уточняет Вязовский.

Он также не верит в долгосрочно высокие цены на нефть, которые сегодня позволяют России выглядеть относительно неплохо на фоне других развивающихся стран, таких как Турция, Индия, Аргентина.

«Если рубль падает на фоне высоких цен на нефть, представляете, что будет, если ФРС в четвертый раз ставку повысит, и нефть рухнет? У нас у всех короткая память на то, как резко могут падать цены на нефть. Они растут долго и тяжело, а падают мгновенно: падение может составлять 10−30 долларов в месяц», — напоминает эксперт.

Вместе с тем экономического апокалипсиса в России он все-таки не ждет. Бюджетное правило, исправно поставляющее в казну дополнительные доходы от нефти, и накопленные резервы позволят продержаться некоторое время. Но говорить о росте точно не приходится, уверен аналитик.