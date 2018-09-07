Ещё
Гройсман оправдался за подорожание газа для населения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.90
$
69.15
80.15
80.50
Прогноз
10.09 – 17.09
$
67.98
79.34
Индексы и котировки Brent
76.44
–0.12 Золото
1200.48
+0.03 РТС
1057.61
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1634
+0.0012
24.08
1.1622
06.09
02.09
28.08

Гройсман оправдал повышение цены на газ для населения внешними долгами 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что очередное повышение цен на газ для населения — это вынужденный шаг, на который правительство вынужденно идти для того, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.
Национальный банк (ЦБ) Украины прогнозирует повышение тарифов на газ для потребителей на 25% в этом и на 15% в следующем году. Повышение цен на газ для населения является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества с Украиной, миссия фонда с 6 по 19 сентября будет работать в Киеве для согласования условий предоставления следующего транша в размере 2 миллиарда долларов.
"Не я первый подписывал обязательства на поднятие этих цен, они первый раз были подписаны ещё в 2009 году (тогда премьером страны была Юлия Тимошенко — ред) — я вам покажу меморандум. Но если постоянно обманывать наших западных партнеров, они начинают смотреть не в нашу сторону. Поэтому это вынужденный шаг для того, чтобы получить доступ к финансированию на внешних рынках для обслуживания и возврата долгов, которые ни я не брал, ни вы не брали, как минимум большинство из вас", — заявил Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в верховной Раде в пятницу.
Он отметил, что правительству предстоят большие выплаты по внешним долгам, и деньги международных кредиторов очень необходимы.
"Вы говорите: не надо поднимать. Я с этим полностью согласен, возьмите (депутаты — ред.) на себя ответственность сейчас и расскажите, как не повышая, не выполняя эти обязательства отдать деньги международным институциям, покажите этот сценарий и я поставлю под ним свою подпись. Но такого сценария нет, это вынужденный шаг", — добавил Гройсман.
Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что правительство готовит новую формулу цены на газ для населения и она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. В конце августа кабмин в очередной раз отложил повышение цен на газ — до 1 октября.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России В Германии рассказали, как США не соблюдают антироссийские санкции
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла колоссальные запасы газа821
Россия придумала план защиты от санкций53
Рубль рухнул окончательно968
Придумана особая схема спасения рубля154
Силуанов рассказал о новых накопительных пенсиях9
Видео
01:00
ЦБ испугался за будущее рубля
Экономика
03:22
Россиян обманут по-новому
Личный счет
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
03:38
У россиян закончились деньги
Личный счет
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
03:07
Каким будет курс рубля при позитивном сценарии
Экономика
00:39
Кто виноват в подорожании хлеба в России
Экономика Статьи
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
02:13
Российский мегапроект оказался на грани срыва
Экономика
00:30
Россия оставляет доллар на задворках истории
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение