На Украине сообщили о новой угрозе

Премьер Украины предупредил об угрозе дефолта в стране

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отказ от повышения цен на газ грозит дефолтом на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, если Киев не выполнит требование Международного валютного фонда о повышении цены на газ, на Украине может произойти финансовая катастрофа.

Он также добавил, что Украине необходимо расплачиваться за долги, которые возникли в период с 2005 по 2013 год.

Гройсман подчеркнул, что Украину "забросили" в серьезную "долговую яму".

Ранее Гройсман заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом во избежание дефолта.

По его словам, невыплата долгов приведет Украину к дефолту.