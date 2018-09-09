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Минфин определился с позицией по турсбору в регионах
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Минфин готов поддержать введение туристического сбора в регионах 

РИА Новости + ещё 10 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Минфин России готов поддержать введение туристического сбора в регионах "Золотого кольца" и других субъектах РФ, если подобные предложения поступят от самих регионов, заявил первый замминистра финансов России Леонид Горнин в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.
"На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам РФ вводить туристический, или как его еще называют, "гостиничный" сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, "Золотого кольца", например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом. Я считаю, что это положительный опыт", — сказал Горнин.
При этом он отметил, что Минфин не будет выходить с такой инициативой.
"Все-таки это региональный доход и местный доход. Минфин пока не планирует к 2019 году каких-либо изменений. Но точно, я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта РФ. Пока с таким предложением выходил только Санкт-Петербург", — добавил первый замминистра.
Каких-либо системных обращений по поводу туристического сбора не было.
"Но в принципе мы поддерживаем его принятие, потому что это мировая практика и было бы очень полезным распространить ее на территории РФ в целом", — отметил Горнин.
Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Краснодарском крае курортный сбор был введен 16 июля. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100, а в 2018 году — 50 рублей. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти.
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