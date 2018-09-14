Ещё
ЦБ ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.81
$
68.10
79.31
79.60
Прогноз
10.09 – 17.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
78.10
+0.00 Золото
1193.60
+0.02 РТС
1094.73
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1624
+0.0026
02.09
1.1599
13.09
09.09
04.09

Центробанк ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году 

Газета.Ru + ещё 51 14 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП в следующем году до 1,2-1,7%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ рассказали, что в 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Также эксперты отметили, что дополнительные полученные бюджетные средства будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера.
"В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2-1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер", — пояснили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.
Газета.Ru: последние новости
Костин: США используют доллар в качестве оружия Новак: российские компании потенциально могут увеличить добычу нефти США планируют ввести санкции против энергосектора России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ и КНР ответят на санкции США рублем и юанем67
Россия закроет Севморпуть для чужаков19
Китай присоединился к антироссийским санкциям1541
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги15
Определены сроки обвала рынка акций США5
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
05:57
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Экономика Азия
13:17
РФ и КНР ответят на санкции США рублем и юанем
Экономика Рынки
00:38
Двойной удар по США
Экономика
00:16
Рубль отреагировал на решение ЦБ
Рынки
06:32
Новый мегамост России оказался под угрозой
Экономика Автоспорт
00:28
Пора сдаваться: Украину ждет дефолт
Экономика Статьи
00:43
Трамп придумал новые санкции
Экономика
01:00
ЦБ повысил ключевую ставку впервые за 4 года
Экономика
01:43
Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение