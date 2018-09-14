ЦБ ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году

Центробанк ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году

Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП в следующем году до 1,2-1,7%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ рассказали, что в 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Также эксперты отметили, что дополнительные полученные бюджетные средства будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера.

"В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2-1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер", — пояснили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.