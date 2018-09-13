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В Минвостокразвития готовы сотрудничать с КНДР
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В Минвостокразвития готовы сотрудничать с КНДР в не затронутых санкциями сферах 

ТАСС + ещё 25 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Минвостокразвития Александр Козлов в ходе встречи с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ на ВЭФ заявил о намерениях продвигать двустороннее сотрудничество в сферах, не затронутых международными санкциями. Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития.
"Наше намерение — продвигать двустороннее сотрудничество в сферах, не затронутых международными санкциями, предпринимать необходимые меры, чтобы не подпадающие под рестрикции гражданские направления взаимодействия не пострадали", — приводятся на сайте слова Козлова.
В ходе встречи министр РФ по развитию Дальнего Востока и министр внешнеэкономических дел КНДР провели диалог по комплексу двустороннего торгово-экономического взаимодействия и в сфере развития туризма.
"С августа 2017 года для граждан 18 государств, в числе которых и КНДР, доступен упрощенный порядок получения визы на Дальний Восток. Наш регион интересен для туристов, и нам есть, что показать соседям. По итогам восьмого заседания МПК корейская сторона приняла решение об упрощении получения визы и для россиян", — отметил Козлов.
Также Александр Козлов и Ким Ён Чжэ поделились впечатлениями о Восточном экономическом форуме, особенно о "Российско-корейском диалоге", который прошел на площадке ВЭФ-2018. Кроме того, председатель корейской части межправительственной комиссии рассказал Козлову о договоренностях, достигнутых по итогам восьмого заседания МПК по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР, которое прошло в Пхеньяне в марте 2018 года. После этого сопредседатели обсудили планируемое девятое заседание комиссии, которое состоится в 2019 году в России.
IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
ТАСС: последние новости
Глава ВТБ считает, что процесс перехода на расчеты в нацвалютах займет много времени Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с белорусской птицефабрики ЦБ продлил приостановку покупки иностранной валюты до конца 2018 года
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