Ещё
Новак рассказал о схожих взглядах России и США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.10
$
68.44
79.62
79.80
Прогноз
17.09 – 24.09
$
69.00
79.00
Индексы и котировки Brent
78.35
–0.05 Золото
1203.48
+0.05 РТС
1084.54
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
13.09
1.1692
+0.0021
30.08
1.1671
12.09
07.09
03.09

Новак рассказал о схожих взглядах России и США 

Газета.Ru + ещё 32 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия и США имеют похожие взгляды на то, что энергетика не должна быть инструментом давления. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я рад, что у нас очень похожие взгляды на то, что энергетика не должна быть инструментом давления и потребитель должен иметь право выбирать источники", — сказал Новак на встрече с министром энергетики США Риком Перри.
Ранее министр энергетики США Рик Перри сообщил, что Соединенные Штаты призывают Россию быть ответственным поставщиком энергоресурсов.
В свою очередь Новак заявил, что Россия готова к поиску выхода из искусственного тупика в отношениях с США на основе принципа равноправия и баланса интересов.
Газета.Ru: последние новости
Минфин США может ввести санкции против российской компании "Сухой" Глава Еврокомиссии призвал сокращать расчеты в долларах На Украине заявили о невыполнении Киевом обязательств перед МВФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английский суд отменил арест активов «Газпрома»3
США подготовили «жесткие» санкции. Рубль снова упал178
Доллар упал еще ниже107
Казахстан получил неожиданное предупреждение от России20
Трамп обвалил рубль
Видео
06:32
Новый мегамост России оказался под угрозой
Экономика Автоспорт
00:28
Пора сдаваться: Украину ждет дефолт
Экономика Статьи
00:43
Трамп придумал новые санкции
Экономика
05:39
Россиянам начали отказывать в валютных картах
Личный счет
04:00
ЕС продлил наказание России
Экономика
00:43
Трамп обвалил рубль
Рынки
00:58
Украина нанесла «удар» по России за потерянный Крым
Компании
00:54
Цена на нефть достигла критической отметки
Рынки
02:01
Костин расстроил россиян с долларами
Личный счет
01:00
ЦБ испугался за будущее рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение