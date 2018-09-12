Приморье и провинция Сычуань подписали на ВЭФ соглашения о сотрудничестве в образовании

Детская республиканская больница РТ будет сотрудничать с клиникой из Китая

Детская республиканская клиническая больница Татарстана и клиника китайской и европейской медицины провинции Сычуань подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента РТ по итогам встреч главы РТ на площадках IV Восточного экономического форума.

С руководителями трёх китайских провинций: Сычуань, Чжэцзян, Шаньдун — встретился президент Республики Татарстана Рустам Минниханов 12 сентября на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Между Правительством Республики Татарстан и Правительством провинции Чжэцзян на форуме было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Яркий пример сотрудничества Татарстана с провинцией Шаньдун — открывшийся в республике завод по выпуску холодильников корпорации «Хайер». Сейчас эта корпорация ведет работу по строительству заводов по производству стиральных машин и кухонного оборудования. Кроме того, активно развивается сотрудничество татарстанской компании «КАМАЗ» и китайской «Вейчай» в области автомобильных двигателей.

На встрече с представителями провинции Чжэцзян Рустам Минниханов заметил, что это одна из самых развитых провинций Китая, занимающая ведущее место по объему привлечения иностранных инвестиций в стране. «У вас хорошо развита химическая промышленность, сфера высоких технологий, электронная коммерция, сельское хозяйство», — отметил президент Татарстана.