Ещё
Приморье и провинция Сычуань подписали на ВЭФ соглашения о сотрудничестве в образовании
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.33
79.40
79.70
Прогноз
24.09 – 01.10
$
68.41
79.79
Индексы и котировки Brent
77.82
+0.12 Золото
1202.54
–0.02 РТС
1099.50
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
17.09
1.1696
+0.0076
03.09
1.1620
16.09
11.09
06.09

Детская республиканская больница РТ будет сотрудничать с клиникой из Китая 

АиФ Казань + ещё 3 12 сентября 2018
Фото: ТАСС
Детская республиканская клиническая больница Татарстана и клиника китайской и европейской медицины провинции Сычуань подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента РТ по итогам встреч главы РТ на площадках IV Восточного экономического форума.
С руководителями трёх китайских провинций: Сычуань, Чжэцзян, Шаньдун — встретился президент Республики Татарстана Рустам Минниханов 12 сентября на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
Между Правительством Республики Татарстан и Правительством провинции Чжэцзян на форуме было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.
Яркий пример сотрудничества Татарстана с провинцией Шаньдун — открывшийся в республике завод по выпуску холодильников корпорации «Хайер». Сейчас эта корпорация ведет работу по строительству заводов по производству стиральных машин и кухонного оборудования. Кроме того, активно развивается сотрудничество татарстанской компании «КАМАЗ» и китайской «Вейчай» в области автомобильных двигателей.
На встрече с представителями провинции Чжэцзян Рустам Минниханов заметил, что это одна из самых развитых провинций Китая, занимающая ведущее место по объему привлечения иностранных инвестиций в стране. «У вас хорошо развита химическая промышленность, сфера высоких технологий, электронная коммерция, сельское хозяйство», — отметил президент Татарстана.
АиФ Казань: последние новости
...Как начисляют плату ОДН по электричеству? Как наказывают за поборы в детских садах? ВТБ запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минфине отказались что-либо говорить о будущем рубля90
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка17
На пенсии россиян решили направить наворованное74
ЦБ готовится к худшему830
Банки избавляются от валюты1
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
01:39
В Минфине отказались что-либо говорить о будущем рубля
Экономика
02:42
Путин обсудил с Китаем гибридную войну с США
Экономика Азия
05:57
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Экономика Азия
00:43
«Письмо Путина»: РФ предсказали новые санкции
Экономика Политика
13:17
РФ и КНР ответят на санкции США рублем и юанем
Экономика Рынки
00:38
Двойной удар по США
Экономика
00:16
Рубль отреагировал на решение ЦБ
Рынки
06:32
Новый мегамост России оказался под угрозой
Экономика Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение